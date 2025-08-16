16 de agosto de 2025 - 18:05

Por qué deberías poner cáscaras de naranja en el microondas y qué pasa cuando lo hacés

Poner cáscaras de naranja en el microondas puede traer resultados que no imaginabas y transformar tu cocina de forma sencilla.

Por qué deberías poner cáscaras de naranja en el microondas y qué pasa cuando lo hacés

Por qué deberías poner cáscaras de naranja en el microondas y qué pasa cuando lo hacés

Foto:

Web
Por Redacción

Leé además

un resultado profesional: el mejor truco para reciclar las cajas de carton en tu hogar

Un resultado profesional: el mejor truco para reciclar las cajas de cartón en tu hogar

Por Redacción
Venezuela: la SIP alertó que otro diario cerraría por falta de papel

Simple y en pocos minutos: los mejores trucos para reciclar el papel de diario en tu casa

Por Camilo Clavel

En los últimos meses, un truco casero comenzó a viralizarse en redes sociales: colocar cáscaras de naranja en el microondas para aprovechar sus propiedades aromáticas y desinfectantes, así como sus beneficios nutricionales.

naranjas
Uno de los usos más prácticos de la cáscara de naranja es su capacidad para neutralizar olores persistentes dentro del microondas.

Uno de los usos más prácticos de la cáscara de naranja es su capacidad para neutralizar olores persistentes dentro del microondas.

Un aroma fresco que elimina malos olores

Uno de los usos más prácticos de la cáscara de naranja es su capacidad para neutralizar olores persistentes dentro del microondas. Al calentarla durante unos segundos, sus aceites esenciales se liberan y generan un aroma fresco y cítrico que impregna el interior del electrodoméstico.

Este efecto no solo elimina los olores que pueden dejar alimentos como pescado, sopas o salsas, sino que también actúa como un aromatizador natural y económico para toda la cocina.

Además, el microondas es una herramienta perfecta para secar rápidamente las cáscaras, lo que permite luego rallarlas y utilizarlas en recetas de repostería, infusiones, marinadas o platos salados. Este secado exprés conserva gran parte de su aroma y sabor, sumando un toque distintivo a la comida.

microondas
Poner cáscaras de naranja en el microondas puede traer resultados que no imaginabas y transformar tu cocina de forma sencilla.

Poner cáscaras de naranja en el microondas puede traer resultados que no imaginabas y transformar tu cocina de forma sencilla.

El intenso aroma cítrico de la cáscara de naranja también puede cumplir una función menos conocida: ayudar a repeler insectos como cucarachas y arañas.

Colocar pequeños trozos en rincones de la cocina o dentro del microondas cuando no está en uso puede ser un método preventivo natural, sin recurrir a productos químicos.

Cómo usarla de forma segura

Para aprovecharla en el microondas, se recomienda lavar bien las cáscaras para eliminar posibles residuos de pesticidas, colocarlas en un recipiente apto con un poco de agua y calentarlas durante 30 a 60 segundos. Una vez finalizado el ciclo, es conveniente dejar la puerta cerrada unos minutos para que el aroma impregne todo el interior.

Con este sencillo truco, se consigue un triple beneficio: eliminar malos olores, aromatizar el ambiente y aprovechar las propiedades saludables de un ingrediente que, de otra manera, se desperdiciaría. Un gesto simple que combina sustentabilidad, practicidad y bienestar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una extraña tendencia: En China los adultos recurren a chupetes para calmar la ansiedad.

Una extraña tendencia: en China los adultos recurren a chupetes para calmar la ansiedad

Por Redacción
no es un lapicero: dos formas utiles de aprovechar los tubos de carton de servilletas, un tesoro en casa

No es un lapicero: dos formas útiles de aprovechar los tubos de cartón de servilletas, un tesoro en casa

Por Redacción
Cómo es la dieta arcoíris, una colorida tendencia en alimentación saludable.

Cómo es la "dieta arcoíris", una colorida tendencia en alimentación saludable

Por Redacción
por que hablar mas con tu perro mejorara tu vida, segun la psicologia

Por qué hablar más con tu perro mejorará tu vida, según la psicología

Por Redacción