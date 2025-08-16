Por qué deberías poner cáscaras de naranja en el microondas y qué pasa cuando lo hacés

En la mayoría de las cocinas, la cáscara de naranja suele terminar en la basura apenas se consume la fruta. Sin embargo, este simple desecho puede convertirse en un recurso doméstico muy útil y versátil.

En los últimos meses, un truco casero comenzó a viralizarse en redes sociales: colocar cáscaras de naranja en el microondas para aprovechar sus propiedades aromáticas y desinfectantes, así como sus beneficios nutricionales.

Uno de los usos más prácticos de la cáscara de naranja es su capacidad para neutralizar olores persistentes dentro del microondas . Al calentarla durante unos segundos, sus aceites esenciales se liberan y generan un aroma fresco y cítrico que impregna el interior del electrodoméstico.

Este efecto no solo elimina los olores que pueden dejar alimentos como pescado, sopas o salsas, sino que también actúa como un aromatizador natural y económico para toda la cocina.

Además, el microondas es una herramienta perfecta para secar rápidamente las cáscaras , lo que permite luego rallarlas y utilizarlas en recetas de repostería, infusiones, marinadas o platos salados. Este secado exprés conserva gran parte de su aroma y sabor, sumando un toque distintivo a la comida.

microondas Poner cáscaras de naranja en el microondas puede traer resultados que no imaginabas y transformar tu cocina de forma sencilla. Web

El intenso aroma cítrico de la cáscara de naranja también puede cumplir una función menos conocida: ayudar a repeler insectos como cucarachas y arañas.

Colocar pequeños trozos en rincones de la cocina o dentro del microondas cuando no está en uso puede ser un método preventivo natural, sin recurrir a productos químicos.

Cómo usarla de forma segura

Para aprovecharla en el microondas, se recomienda lavar bien las cáscaras para eliminar posibles residuos de pesticidas, colocarlas en un recipiente apto con un poco de agua y calentarlas durante 30 a 60 segundos. Una vez finalizado el ciclo, es conveniente dejar la puerta cerrada unos minutos para que el aroma impregne todo el interior.

Con este sencillo truco, se consigue un triple beneficio: eliminar malos olores, aromatizar el ambiente y aprovechar las propiedades saludables de un ingrediente que, de otra manera, se desperdiciaría. Un gesto simple que combina sustentabilidad, practicidad y bienestar.