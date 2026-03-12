El error de los 40°C: por qué lavar la ropa a esta temperatura es un gasto innecesario

El calentamiento del agua representa entre el 70% y el 90% del consumo energético del lavarropas, un gasto que puede evitarse bajando apenas diez grados el selector.

Poner el lavarropas en 40 grados se convirtió en un estándar automático para muchos hogares, pero la tecnología actual indica que es un error de cálculo frecuente. Para la ropa de uso diario, esta temperatura suele ser más alta de lo necesario, desgastando las fibras y encareciendo la factura eléctrica sin ofrecer beneficios reales en la limpieza.

En las últimas décadas, la eficiencia del lavado se trasladó del calor extremo a la innovación química y mecánica. Mientras que en 1990 el promedio de lavado en Europa era de 56 grados, en 2020 la tendencia bajó a los 40 grados, aunque los expertos señalan que el verdadero punto de equilibrio para el ahorro y la conservación está en los 30 grados.

image El secreto de las enzimas y el ahorro energético La efectividad del lavado moderno ya no depende de cocinar las manchas, sino de la acción biológica de los detergentes. Los productos actuales contienen enzimas específicas como proteasas para proteínas, amilasas para almidones y lipasas para grasas, que están diseñadas para activarse y fragmentar la suciedad a bajas temperaturas. Al lavar a 30 grados, estas moléculas trabajan de forma óptima sin degradar los colorantes de las telas, lo que explica por qué las remeras mantienen su color original por mucho más tiempo cuando evitan el calor excesivo.

image Este cambio de hábito tiene un impacto directo en el bolsillo, ya que no es el movimiento del tambor lo que dispara el consumo, sino la resistencia eléctrica encargada de calentar el agua. Se estima que entre el 70% y el 90% de la energía que usa un lavarropas se destina exclusivamente a elevar la temperatura del líquido. Al bajar de 40 a 30 grados, el ahorro es inmediato y sensible, permitiendo que la ropa se mantenga impecable con un gasto energético significativamente menor.

Cuándo es realmente necesario subir la temperatura A pesar de las ventajas del agua tibia o fría, existen situaciones donde los 60 grados siguen siendo la opción más inteligente. La higiene profunda en repasadores de cocina, trapos de limpieza, sábanas o ropa de bebés requiere mayor temperatura para eliminar bacterias y residuos que a 30 o 40 grados podrían permanecer en el tejido. Los estudios de laboratorio demuestran que, en prendas con alta carga de suciedad o grasa pesada, los 60 grados logran una limpieza que las temperaturas medias no alcanzan.

image Para optimizar cada lavado, lo más efectivo es revisar la etiqueta de cuidado, separar la ropa ligeramente usada de la muy sucia y tratar las manchas difíciles antes de meterlas al tambor. Elegir programas Eco de mayor duración también compensa la menor temperatura, permitiendo que el detergente actúe durante más tiempo sin forzar el consumo eléctrico. La clave no es la costumbre de usar siempre el mismo programa, sino entender que para el uso diario 30 grados son suficientes para cuidar las fibras y el presupuesto familiar.