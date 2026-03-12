El motivo por el que algunos gatos duermen dentro del lavamanos, según especialistas

Para quienes conviven con : cajas, mochilas, teclados o incluso dentro del lavamanos del baño. Aunque la escena puede parecer curiosa o graciosa, especialistas en gatos, no es raro encontrarlos durmiendo en lugares inesperados comportamiento animal explican que esta elección tiene varias razones relacionadas con los instintos naturales de estas mascotas.
Los
gatos suelen elegir cuidadosamente los lugares donde descansan, ya que pueden dormir entre 12 y 16 horas por día. Por eso buscan espacios que les resulten cómodos, seguros y que se adapten a sus preferencias.
Embed - https://i.pinimg.com/736x/a7/5e/d2/a75ed24db14f464cf0897a25663f3d87.jpg
Uno de los motivos principales es la forma del lavamanos. Su diseño redondeado funciona casi como una pequeña cama natural.
Los
gatos suelen sentirse más seguros cuando su cuerpo queda contenido por los bordes del espacio donde descansan. Esta sensación de “nido” les permite relajarse y dormir profundamente.
Para muchas
mascotas, el lavamanos ofrece el tamaño justo para acomodarse sin sentirse expuestas.
Un lugar fresco y agradable
Otra razón frecuente tiene que ver con la temperatura. El material del lavamanos —generalmente cerámica o porcelana— suele mantenerse fresco durante gran parte del día.
En épocas de calor, los
gatos buscan superficies frías para regular su temperatura corporal. Dormir en el lavamanos puede ayudarlos a mantenerse más cómodos.
Este tipo de elección forma parte de su
comportamiento animal, ya que los felinos son expertos en encontrar los lugares más agradables del hogar.
image
Altura y tranquilidad
El baño también suele ser un espacio tranquilo de la casa. Muchas veces es un lugar con menos tránsito que otras habitaciones, lo que resulta ideal para que las
mascotas descansen sin interrupciones.
Además, el lavamanos se encuentra a cierta altura, algo que los
gatos valoran porque les permite observar el entorno y sentirse más seguros.
Para los especialistas en
comportamiento animal, este hábito no representa ningún problema mientras el gato tenga acceso a otros lugares cómodos para descansar.
En definitiva, si tu
gato elige el lavamanos para dormir, no es una casualidad: simplemente encontró un rincón del hogar que reúne varias de las condiciones que más valoran estas mascotas.