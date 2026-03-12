12 de marzo de 2026 - 08:47

El motivo por el que algunos gatos duermen dentro del lavamanos, según especialistas

Veterinarios explican por qué muchos gatos eligen el lavamanos del hogar como lugar de descanso y qué revela este comportamiento animal en las mascotas.

image
Por Ignacio Alvarado

Los gatos suelen elegir cuidadosamente los lugares donde descansan, ya que pueden dormir entre 12 y 16 horas por día. Por eso buscan espacios que les resulten cómodos, seguros y que se adapten a sus preferencias.

Embed - https://i.pinimg.com/736x/a7/5e/d2/a75ed24db14f464cf0897a25663f3d87.jpg

Uno de los motivos principales es la forma del lavamanos. Su diseño redondeado funciona casi como una pequeña cama natural.

Los gatos suelen sentirse más seguros cuando su cuerpo queda contenido por los bordes del espacio donde descansan. Esta sensación de “nido” les permite relajarse y dormir profundamente.

Para muchas mascotas, el lavamanos ofrece el tamaño justo para acomodarse sin sentirse expuestas.

Un lugar fresco y agradable

Otra razón frecuente tiene que ver con la temperatura. El material del lavamanos —generalmente cerámica o porcelana— suele mantenerse fresco durante gran parte del día.

En épocas de calor, los gatos buscan superficies frías para regular su temperatura corporal. Dormir en el lavamanos puede ayudarlos a mantenerse más cómodos.

Este tipo de elección forma parte de su comportamiento animal, ya que los felinos son expertos en encontrar los lugares más agradables del hogar.

image

Altura y tranquilidad

El baño también suele ser un espacio tranquilo de la casa. Muchas veces es un lugar con menos tránsito que otras habitaciones, lo que resulta ideal para que las mascotas descansen sin interrupciones.

Además, el lavamanos se encuentra a cierta altura, algo que los gatos valoran porque les permite observar el entorno y sentirse más seguros.

Para los especialistas en comportamiento animal, este hábito no representa ningún problema mientras el gato tenga acceso a otros lugares cómodos para descansar.

En definitiva, si tu gato elige el lavamanos para dormir, no es una casualidad: simplemente encontró un rincón del hogar que reúne varias de las condiciones que más valoran estas mascotas.

