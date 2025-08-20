Pocos lo saben: cómo limpiar la cafetera italiana, según expertos

Un hábito sencillo puede marcar la diferencia sin arruinar el sabor. Conocé los pasos adecuados de limpieza de la cafetera italiana.

Lavar la cafetera diariamente conserva el sabor del café durante años, aunque debe prestarse atención a los ingredientes.

Quienes utilizan la cafetera italiana o moka saben que el café puede adquirir un sabor amargo si no se realiza una correcta limpieza. Aunque a simple vista parezca que basta con enjuagarla con agua, lo cierto es que esta pieza de cocina necesita algunos cuidados específicos para conservar intacto el aroma y el gusto del café preparado.

El secreto para no provocar un cambio en el sabor del café está en la manera en la que se limpian sus partes. Los restos de café viejo, la acumulación de aceites y el uso de productos inadecuados terminan modificando el sabor. Por eso, los especialistas en café recomiendan una serie de pasos concretos que permiten mantener la cafetera en buenas condiciones y disfrutar de una bebida equilibrada en cada preparación.

Por qué es importante limpiar bien la cafetera italiana La cafetera italiana está hecha de aluminio o acero inoxidable y ambos materiales requieren atención especial para evitar que el café se impregne de sabores indeseados.

El error más común es lavarla con jabón o detergente, ya que estos productos dejan residuos que alteran el sabor. En su lugar, enjuagá con abundante agua caliente inmediatamente después de usarla.

Los restos de café molido contienen aceites naturales que se adhieren a las paredes internas y con el tiempo se vuelven rancios. Esa acumulación es una de las principales responsables del gusto amargo. Si la cafetera no se limpia adecuadamente, esos aceites se liberan en cada preparación, afectando el resultado final.

Otro aspecto clave es el filtro de metal y la goma que sella la cafetera. Ambos deberás revisarlos con frecuencia ya que el desgaste o la suciedad acumulada pueden afectar el sabor, la presión y el funcionamiento correcto del artefacto. Una goma en mal estado genera fugas que impiden una buena extracción del café.

Mantener limpia la moka no significa dejarla reluciente con productos químicos, sino más bien cuidarla para que conserve una fina capa protectora generada con el uso.

Paso a paso para una limpieza correcta A través del sitio especializado de National Coffee Association, para que la cafetera moka se mantenga en buen estado se recomienda un procedimiento sencillo que asegura un café con sabor equilibrado.

Después de preparar el café dejá enfriar la cafetera antes de abrirla y retirá los restos de café molido. Luego enjuagá todas las partes con agua caliente sin detergentes. El filtro y la goma deberás revisarlos de manera periódica. Aunque, para limpiarlos correctamente cepillá con un pequeño cepillo de cerdas suaves asegurando de que no queden restos incrustados. Si la goma está reseca o presenta grietas, es mejor que la reemplaces para evitar problemas de extracción y sabores extraños. Cada cierto tiempo deberás hacer una limpieza más profunda. Una técnica eficaz consiste en que llenes la base con agua y añadí una cucharada pequeña de vinagre blanco. Después, armá la cafetera sin café y dejá que el líquido suba como si se preparara una infusión. Esto elimina residuos y desinfecta sin dejar rastros químicos. Al finalizar, enjuagá varias veces solo con agua y dejá secar todas las partes por separado para evitar la humedad. Por último, no guardes la cafetera armada, ya que esto favorece la aparición de moho. La cafetera italiana o moka es un clásico que puede durar años si recibe los cuidados adecuados. Siguiendo estos pasos, lograrás que el café conserve su aroma característico sin caer en un sabor demasiado amargo que arruina la experiencia. Cuidar este ritual no solo mejora el sabor sino que también prolonga la vida útil de un objeto fundamental para disfrutar del café en casa.