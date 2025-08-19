19 de agosto de 2025 - 12:19

Chau a las cortinas de baño: la nueva tendencia que es moderna y no se oxida con el agua de la ducha

Hogar. Un cambio en el baño: las clásicas cortinas de ducha comienzan a ser reemplazadas por una alternativa práctica.

Chau a las cortinas de baño la nueva tendencia que es moderna y no se oxida con el agua de la ducha
Por Andrés Aguilera

Durante años, las cortinas de baño cumplieron la función de proteger el piso y garantizar privacidad. Sin embargo, con la moda de espacios más limpios y funcionales, las mamparas de vidrio ganan terreno. Este cambio en tendencia revoluciona la forma de organizar el baño.

Leé además

Esta sartén es un gran objeto de reciclaje. 

La sartén oxidada o dañada, no la tires, es un tesoro: la forma útil de aprovecharla

Por Andrés Aguilera
Para los psicólogos, que una persona se vista siempre de negro no es una casualidad y tiene varios factores de estudio.

Qué significa vestirse siempre de negro, según la psicología

Por Redacción

  • No absorben humedad ni generan moho.

  • Se limpian con facilidad, evitando bacterias y hongos.

  • Mantienen su apariencia sin decolorarse ni desgastarse con el tiempo.

La instalación de mamparas de vidrio transforma el baño, sumando modernidad y practicidad al hogar, además de reducir la necesidad de reemplazos frecuentes.

image

Ventajas de las mamparas de vidrio frente a cortinas de baño

La moda en la renovación del baño ya no pasa por textiles, sino por superficies duraderas. Según especialistas en diseño de interiores:

  • La higiene mejora significativamente, eliminando ambientes propicios para bacterias.

  • El mantenimiento diario es más sencillo, ahorrando tiempo en el hogar.

  • La inversión, aunque inicial más alta, resulta rentable por su durabilidad y resistencia.

Estas características consolidan a las mamparas de vidrio como la opción preferida en hogares que buscan estética y funcionalidad.

image

Cómo limpiar y mantener mamparas de vidrio en el baño

Mantener la mampara impecable es simple y rápido:

  • Reunir los materiales: limpiador de vidrio o mezcla de vinagre y agua, paño suave, escobilla de goma y microfibra.

  • Aplicar el producto: rociar toda la superficie del vidrio.

  • Dejar actuar: unos minutos, especialmente en zonas con sarro o manchas.

  • Frotar suavemente: con esponja o paño, sin rayar el vidrio.

  • Aclarar con agua tibia.

  • Secar con escobilla y microfibra: de arriba hacia abajo para evitar marcas de agua.

Con estos pasos, el baño mantiene un estilo moderno, limpio y funcional, consolidando esta tendencia como un cambio definitivo en el hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

como cuidar la limpieza y el orden de tu hogar antes de recibir invitados

Cómo cuidar la limpieza y el orden de tu hogar antes de recibir invitados

Por Redacción
Cuál es el precio actualizado de Toyota Hilux en agosto 2025

Cuál es el precio actualizado de Toyota Hilux en agosto 2025

Por Andrés Aguilera
esposos fieles: los 5 signos del zodiaco que son los mejores

Esposos fieles: los 5 signos del zodíaco que son los mejores

Por Andrés Aguilera
Acumula más bacterias que un inodoro: la costumbre que deberías dejar de hacer con los termos.

Acumula más bacterias que un inodoro: la costumbre que deberías dejar de hacer con los termos

Por Andrés Aguilera