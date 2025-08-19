Chau a las cortinas de baño: la nueva tendencia que es moderna y no se oxida con el agua de la ducha

Durante años, las cortinas de baño cumplieron la función de proteger el piso y garantizar privacidad. Sin embargo, con la moda de espacios más limpios y funcionales, las mamparas de vidrio ganan terreno. Este cambio en tendencia revoluciona la forma de organizar el baño.
La instalación de mamparas de vidrio transforma el baño, sumando modernidad y practicidad al hogar, además de reducir la necesidad de reemplazos frecuentes.
Ventajas de las mamparas de vidrio frente a cortinas de baño
La moda en la renovación del baño ya no pasa por textiles, sino por superficies duraderas. Según especialistas en diseño de interiores:
Estas características consolidan a las mamparas de vidrio como la opción preferida en hogares que buscan estética y funcionalidad.
Cómo limpiar y mantener mamparas de vidrio en el baño
Mantener la mampara impecable es simple y rápido:
-
Reunir los materiales: limpiador de vidrio o mezcla de vinagre y agua, paño suave, escobilla de goma y microfibra.
-
Aplicar el producto: rociar toda la superficie del vidrio.
-
Dejar actuar: unos minutos, especialmente en zonas con sarro o manchas.
-
Frotar suavemente: con esponja o paño, sin rayar el vidrio.
-
Aclarar con agua tibia.
-
Secar con escobilla y microfibra: de arriba hacia abajo para evitar marcas de agua.
Con estos pasos, el baño mantiene un estilo moderno, limpio y funcional, consolidando esta tendencia como un cambio definitivo en el hogar.