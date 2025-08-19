Chau a las cortinas de baño: la nueva tendencia que es moderna y no se oxida con el agua de la ducha

Durante años, las cortinas de baño cumplieron la función de proteger el piso y garantizar privacidad. Sin embargo, con la moda de espacios más limpios y funcionales, las mamparas de vidrio ganan terreno. Este cambio en tendencia revoluciona la forma de organizar el baño.

Mantienen su apariencia sin decolorarse ni desgastarse con el tiempo.

Se limpian con facilidad, evitando bacterias y hongos.

No absorben humedad ni generan moho.

La instalación de mamparas de vidrio transforma el baño , sumando modernidad y practicidad al hogar , además de reducir la necesidad de reemplazos frecuentes.

La moda en la renovación del baño ya no pasa por textiles, sino por superficies duraderas. Según especialistas en diseño de interiores:

La inversión, aunque inicial más alta, resulta rentable por su durabilidad y resistencia.

El mantenimiento diario es más sencillo, ahorrando tiempo en el hogar.

La higiene mejora significativamente, eliminando ambientes propicios para bacterias.

Estas características consolidan a las mamparas de vidrio como la opción preferida en hogares que buscan estética y funcionalidad.

Cómo limpiar y mantener mamparas de vidrio en el baño

Mantener la mampara impecable es simple y rápido:

Reunir los materiales : limpiador de vidrio o mezcla de vinagre y agua, paño suave, escobilla de goma y microfibra.

Aplicar el producto : rociar toda la superficie del vidrio.

Dejar actuar : unos minutos, especialmente en zonas con sarro o manchas.

Frotar suavemente : con esponja o paño, sin rayar el vidrio.

Aclarar con agua tibia .

Secar con escobilla y microfibra: de arriba hacia abajo para evitar marcas de agua.

Con estos pasos, el baño mantiene un estilo moderno, limpio y funcional, consolidando esta tendencia como un cambio definitivo en el hogar.