Cada cuánto hay que limpiar el inodoro, el baño y la cocina para evitar bacterias y malos olores

Mantener una buena higiene en el hogar no depende únicamente de limpiar cuando aparece suciedad visible. Los especialistas en limpieza doméstica recomiendan respetar ciertas frecuencias para cada ambiente , especialmente en espacios donde se acumulan humedad, restos orgánicos y microorganismos. El inodoro encabeza la lista de elementos que requieren atención regular, seguido por el baño en general y, finalmente, la cocina, otro de los sectores más sensibles de la casa.

Por Redacción Por Las Redes

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El baño amanece desinfectado y con olor fresco.

Según expertos en higiene del hogar, el inodoro debería recibir una limpieza profunda al menos una vez por semana . Esta rutina permite eliminar residuos, prevenir la formación de sarro y reducir la acumulación de bacterias en las superficies que se utilizan todos los días.

En viviendas con varios integrantes, niños pequeños o un único baño para toda la familia, la recomendación es reforzar la limpieza con repasos rápidos cada dos o tres días . De esta manera, resulta más sencillo mantener la higiene y evitar la aparición de manchas difíciles de quitar.

La humedad constante y el uso diario favorecen la proliferación de microorganismos . Cuando la limpieza se posterga durante demasiado tiempo, pueden aparecer malos olores persistentes, depósitos minerales y acumulaciones de sarro que requieren productos más agresivos para su eliminación.

Limpieza del baño

Las zonas del inodoro que muchos olvidan limpiar

Uno de los errores más frecuentes consiste en concentrarse únicamente en el interior de la taza. Sin embargo, las bacterias también pueden acumularse en otras partes que reciben contacto constante.

Los especialistas recomiendan limpiar con regularidad:

- La tapa.

- El asiento.

- La parte exterior de la taza.

- El botón o palanca de descarga.

- La base que está en contacto con el piso.

- Las bisagras y rincones donde suele acumularse humedad.

Una limpieza profunda incluye aplicar un desinfectante dentro de la taza, dejarlo actuar varios minutos, cepillar las paredes interiores y desinfectar todas las superficies externas antes de secarlas correctamente.

Cada cuánto conviene limpiar el baño completo

Además del inodoro, el resto del baño también necesita una rutina periódica de higiene. Los expertos aconsejan realizar una limpieza profunda semanal que incluya lavabo, ducha, bañera, espejos, griferías y pisos.

Las superficies húmedas favorecen la aparición de hongos, moho y bacterias. Por eso, resulta conveniente secar las zonas mojadas después de cada uso y ventilar el ambiente diariamente para reducir la condensación.

Mampara baño

Los espejos pueden limpiarse una vez por semana, mientras que las mamparas, azulejos y griferías suelen requerir una limpieza cada siete días para evitar la acumulación de jabón, manchas de agua y sarro.

Entre las señales que indican que el baño necesita una limpieza inmediata aparecen los malos olores, la presencia de moho, manchas oscuras en juntas y rincones o la acumulación visible de suciedad en los pisos.

La cocina también necesita una rutina estricta de limpieza

Después del baño, la cocina es uno de los espacios que más atención requiere debido a la manipulación constante de alimentos. Los especialistas recomiendan limpiar las mesadas, la mesa y la zona de cocción todos los días.

Los restos de comida pueden convertirse rápidamente en focos de bacterias si permanecen sobre las superficies durante varias horas.

Limpieza de la cocina

Además de la limpieza diaria, se aconseja:

- Desinfectar las mesadas después de cocinar.

- Limpiar la pileta todos los días.

- Vaciar la basura con frecuencia.

- Limpiar el interior del microondas una vez por semana.

- Higienizar la heladera cada dos semanas.