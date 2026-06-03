3 de junio de 2026 - 17:38

Duras, suaves o de goma: cuál es el mejor tipo de escoba que podés elegir para la limpieza de tu casa

Cerdas duras, cerdas suaves y escobas de goma ofrecen ventajas específicas que conviene conocer antes de decidir cuál utilizar.

El Feng Shui enseña cómo la escoba, la limpieza y el hogar influyen en la energía.

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Por Redacción Por Las Redes

Cuando llega el momento de la limpieza de casa, la mayoría de las personas presta atención a los productos que utiliza, pero pocas se detienen a pensar en una herramienta básica que puede marcar una gran diferencia: la escoba. Elegir el modelo adecuado no solo permite obtener mejores resultados en menos tiempo.

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Aunque a simple vista todas parecen cumplir la misma función, cada tipo de escoba fue diseñada para responder a necesidades distintas. Por eso, utilizar una herramienta inapropiada puede hacer que la limpieza sea menos eficiente e incluso provocar desgaste en determinadas superficies.

Escobas de cerdas duras: ideales para exteriores

Las escobas de cerdas rígidas son las más recomendadas para espacios al aire libre como patios, terrazas, balcones, garajes y veredas. Su estructura permite remover fácilmente hojas secas, restos de tierra, pequeñas piedras y otros residuos pesados que suelen acumularse en este tipo de ambientes.

Si tenés palos de escoba, no los descartes, tenés un tesoro en casa dos formas de aprovecharlo (2)

Escobas de cerdas suaves: las preferidas para interiores

Dentro del hogar, las escobas de cerdas suaves suelen ofrecer los mejores resultados. Son especialmente útiles para dormitorios, livings, cocinas y otros ambientes donde predominan superficies más delicadas.

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Escobas de goma: una solución para hogares con mascotas

Durante los últimos años, las escobas de goma ganaron popularidad por su capacidad para recoger pelos de perros y gatos. La electricidad estática que generan ayuda a concentrar cabellos, pelusas y polvo, facilitando su eliminación.

Otra característica destacada es que pueden utilizarse tanto sobre pisos como sobre alfombras y tapetes, donde las escobas tradicionales suelen tener un rendimiento más limitado.

Cómo elegir la mejor escoba según cada necesidad

No existe una única escoba perfecta para todas las tareas. La elección depende del tipo de superficie que se quiera limpiar y de la suciedad que se necesite eliminar.

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La importancia de usar la herramienta adecuada

Seleccionar la escoba correcta puede parecer un detalle menor, pero influye directamente en el estado de los pisos y en la calidad de la limpieza. Utilizar la herramienta apropiada permite reducir el esfuerzo, optimizar el tiempo dedicado a las tareas domésticas y prolongar la vida útil de las superficies.

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