Receta saludable de churros caseros con chocolate y sin fritura

Los churros con chocolate son un clásico tentador, pero existe una alternativa saludable para no renunciar al sabor. Con harinas integrales y técnicas de cocción más livianas es posible disfrutar de esta recetatradicional. Prepararlos en casa ofrece control sobre los ingredientes y sus beneficios.

La combinación de harinas menos refinadas y un chocolate con mayor proporción de cacao puede reducir el impacto en el organismo. Además de endulzantes naturales y técnicas de cocción como el horno o la freidora de aire es posible mantener la misma textura crujiente sin tanto aceite. Así se obtiene un dulce balanceado y lleno de sabor.

Cómo hacer churros caseros saludables sin perder sabor

Hacer churros caseros saludables no reemplaza la idea original de la receta. En lugar de harina blanca reemplazala por harina integral que aporta fibra y ayuda a mantener la saciedad.

El azúcar refinada común podés reemplazarla por alternativas como el azúcar mascabo si buscás opciones bajas en calorías.

Además podés prepararlos al horno o en freidora de aire. Esas opciones permiten lograr crocancia reduciendo la cantidad de grasa en la preparación.

Podés agregar el chocolate amargo con al menos 70 por ciento de cacao como opción porque aporta antioxidantes como flavonoides que pueden ayudar a la salud cardiovascular.

Con estos cambios, los churros no pierden su fórmula de sabor original y podés transformarlos en una opción válida para celebraciones familiares o tardes de merienda. El secreto está en que mantengas las proporciones adecuadas de líquidos y sólidos para que la masa conserve la elasticidad necesaria y forme la clásica figura alargada.

Ingredientes y paso a paso para la receta de churros saludables

Ingredientes

1 taza de harina integral fina

1 taza de agua

1 cucharada de aceite de oliva suave

suave 1 pizca de sal

1 a 2 cucharadas de azúcar mascabo o edulcorante natural

o edulcorante natural Chocolate negro al 70 por ciento para la salsa

Paso a paso

Colocá el agua en una olla pequeña con la pizca de sal y el aceite de oliva hasta que hierva. Retirá del fuego e incorporá la harina integral mezclada con el azúcar mascabo revolviendo hasta formar una masa homogénea. Dejar entibiar y cargá en una manga pastelera con boquilla rizada. Formá tiras sobre una bandeja con papel de horno y horneá a 200 grados hasta dorar o cocinarlas en freidora de aire. Para la salsa derretí el chocolate negro a baño maría con una cucharada de agua o leche vegetal hasta obtener una crema suave. Serví los churros espolvoreados con azúcar y acompañá con el chocolate.