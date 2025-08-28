Receta saludable de churros caseros con chocolate y sin fritura

Los churros con chocolate son un clásico tentador, pero existe una alternativa saludable para no renunciar al sabor. Con harinas integrales y técnicas de cocción más livianas es posible disfrutar de esta recetatradicional. Prepararlos en casa ofrece control sobre los ingredientes y sus beneficios.
La combinación de harinas menos refinadas y un chocolate con mayor proporción de cacao puede reducir el impacto en el organismo. Además de endulzantes naturales y técnicas de cocción como el horno o la freidora de aire es posible mantener la misma textura crujiente sin tanto aceite. Así se obtiene un dulce balanceado y lleno de sabor.
Con estos cambios, los churros no pierden su fórmula de sabor original y podés transformarlos en una opción válida para celebraciones familiares o tardes de merienda. El secreto está en que mantengas las proporciones adecuadas de líquidos y sólidos para que la masa conserve la elasticidad necesaria y forme la clásica figura alargada.