26 de agosto de 2025 - 20:25

Tarta sin gluten de zanahoria, puerro y verdeo: receta simple y en pocos minutos

La tarta de verduras es una opción práctica y saludable que sorprende por su sabor y sencillez de preparación. Esta receta se hace en pocos minutos.

Existen diferentes formas de reemplazar la harina de trigo y esta receta aporta un resultado sabroso para la tarta de verduras.

Existen diferentes formas de reemplazar la harina de trigo y esta receta aporta un resultado sabroso para la tarta de verduras.

Foto:

WEB
Por Redacción

Cuando pensamos en una comida rápida pero saludable muchas veces caemos en lo mismo, pero existe una receta sin gluten que pueden resultar más ricas y completas. La tarta de zanahoria con puerro y verdeo es un ejemplo perfecto ya que combina verduras frescas y una masa apta para celíacos. Prepararla requiere poco tiempo y no pierde su toque casero.

Leé además

Una receta libre de gluten que puede ser una opción perfecta para variar el menú sin perder calidad ni sabor.

Cómo hacer una tarta de berenjena sin gluten: receta simple y en pocos minutos

Por Redacción
Con pocos pasos creas una receta nutritiva y sabrosa que puede convertirse en una gran alternativa a la pizza clásica.

Cómo hacer una pizza con masa de papa: receta sin gluten y en pocos minutos

Por Redacción

Lo interesante de esta elaboración es que no solo responde a quienes deben evitar el gluten sino también a quienes buscan una comida ligera y nutritiva. Los ingredientes son sencillos y fáciles de encontrar en cualquier mercado. Además la mezcla de verduras aporta color y frescura a una tarta que se convierte en protagonista de la mesa familiar sin complicaciones.

tarta sin gluten de zanahoria
Existen diferentes formas de reemplazar la harina de trigo y esta receta aporta un resultado sabroso para la tarta de verduras.

Existen diferentes formas de reemplazar la harina de trigo y esta receta aporta un resultado sabroso para la tarta de verduras.

Cómo preparar la masa sin gluten de manera sencilla

Ingredientes para la masa

  • 1 taza de harina de arroz
  • 130 gramos de fécula de maíz
  • 50 gramos de almidón de mandioca
  • Sal y pimienta a gusto
  • ¼ de aceite de girasol
  • Queso rallado a gusto (opcional)
  • Semillas de lino a gusto (opcional)

Ingredientes para el relleno

  • 1 zanahoria
  • 1 puerro picado (parte blanca)
  • 1 cebolla de verdeo picada
  • 2 huevos
  • Aceite de oliva a gusto
  • Nuez moscada opcional
tarta sin gluten de zanahoria
Existen diferentes formas de reemplazar la harina de trigo y esta receta aporta un resultado sabroso para la tarta de verduras.

Existen diferentes formas de reemplazar la harina de trigo y esta receta aporta un resultado sabroso para la tarta de verduras.

Paso a paso para hacer la tarta

En 4 pasos podés elaborar la masa

  1. Mezclá harina de arroz con fécula de maíz y un poco de almidón de mandioca. Estos ingredientes juntos logran una textura crocante que sostiene bien el relleno y no se quiebra al cortarla.
  2. Para armar la masa mezclá las harinas con sal, aceite y agua hasta obtener una consistencia maleable.
  3. Una vez lista, estirá sobre un molde y luego precociná algunos minutos en horno medio. Este paso es importante porque asegura que la base quede firme y no se humedezca luego con las verduras.
  4. Como opción adicional para un sabor más intenso, sumá una pizca de queso rallado o semillas de lino en la superficie.

Cómo preparar el relleno de zanahoria, puerro y verdeo

  1. Para prepararlo salteá los vegetales en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que estén tiernos.
  2. Agregá un toque de sal y pimienta y opcionalmente un poco de nuez moscada.
  3. Luego batí los huevos con un poco de queso rallado apto para celíacos.
  4. Incluí las verduras a esa mezcla antes de llevar todo a la masa precocida.
  5. Al tener todo listo, distribuí el relleno sobre la masa precocida y llevalo a un horno a 200° durante 15 a 20 minutos.
tarta sin gluten de zanahoria
Existen diferentes formas de reemplazar la harina de trigo y esta receta aporta un resultado sabroso para la tarta de verduras.

Existen diferentes formas de reemplazar la harina de trigo y esta receta aporta un resultado sabroso para la tarta de verduras.

La tarta de zanahoria puerro y verdeo sin gluten se convierte en una opción práctica, nutritiva y deliciosapara cualquier cena. Su masa fácil de preparar demuestra que comer sin gluten no significa perder sabor ni textura. El relleno de verduras frescas aporta vitaminas y minerales. El resultado es una tarta cremosa con un sabor casero que conquista a toda la familia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es ideal para ayudar al organismo.

Mermelada de limón antiinflamatoria: la fácil receta para cuidar el organismo

Por Andrés Aguilera
Cómo hacer pan keto: sin huevo y sin harina

Cómo hacer pan keto: sin huevo y sin harina

Por Andrés Aguilera
Esta receta es de las que te hacen pasar un momento especial.

Tortitas negras caseras en poco tiempo: la receta para una mediatarde perfecta

Por Andrés Aguilera
El budín de espinaca puede prepararse en distintos moldes pero la receta es la misma y su sabor es irresistible.

Cómo hacer una receta simple de budín de espinaca con queso: sin harina y en pocos minutos

Por Redacción