Tarta sin gluten de zanahoria, puerro y verdeo: receta simple y en pocos minutos

La tarta de verduras es una opción práctica y saludable que sorprende por su sabor y sencillez de preparación. Esta receta se hace en pocos minutos.

Cuando pensamos en una comida rápida pero saludable muchas veces caemos en lo mismo, pero existe una receta sin gluten que pueden resultar más ricas y completas. La tarta de zanahoria con puerro y verdeo es un ejemplo perfecto ya que combina verduras frescas y una masa apta para celíacos. Prepararla requiere poco tiempo y no pierde su toque casero.

Lo interesante de esta elaboración es que no solo responde a quienes deben evitar el gluten sino también a quienes buscan una comida ligera y nutritiva. Los ingredientes son sencillos y fáciles de encontrar en cualquier mercado. Además la mezcla de verduras aporta color y frescura a una tarta que se convierte en protagonista de la mesa familiar sin complicaciones.

Cómo preparar la masa sin gluten de manera sencilla Ingredientes para la masa 1 taza de harina de arroz

130 gramos de fécula de maíz

50 gramos de almidón de mandioca

Sal y pimienta a gusto

y a gusto ¼ de aceite de girasol

de girasol Queso rallado a gusto (opcional)

rallado a gusto (opcional) Semillas de lino a gusto (opcional)

Ingredientes para el relleno 1 zanahoria

1 puerro picado (parte blanca)

picado (parte blanca) 1 cebolla de verdeo picada

picada 2 huevos

Aceite de oliva a gusto

de oliva a gusto Nuez moscada opcional

Paso a paso para hacer la tarta En 4 pasos podés elaborar la masa Mezclá harina de arroz con fécula de maíz y un poco de almidón de mandioca. Estos ingredientes juntos logran una textura crocante que sostiene bien el relleno y no se quiebra al cortarla. Para armar la masa mezclá las harinas con sal, aceite y agua hasta obtener una consistencia maleable. Una vez lista, estirá sobre un molde y luego precociná algunos minutos en horno medio. Este paso es importante porque asegura que la base quede firme y no se humedezca luego con las verduras. Como opción adicional para un sabor más intenso, sumá una pizca de queso rallado o semillas de lino en la superficie.