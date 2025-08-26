Tarta sin gluten de zanahoria, puerro y verdeo: receta simple y en pocos minutos

Cuando pensamos en una comida rápida pero saludable muchas veces caemos en lo mismo, pero existe una receta sin gluten que pueden resultar más ricas y completas. La tarta de zanahoria con puerro y verdeo es un ejemplo perfecto ya que combina verduras frescas y una masa apta para celíacos. Prepararla requiere poco tiempo y no pierde su toque casero.
Lo interesante de esta elaboración es que no solo responde a quienes deben evitar el gluten sino también a quienes buscan una comida ligera y nutritiva. Los ingredientes son sencillos y fáciles de encontrar en cualquier mercado. Además la mezcla de verduras aporta color y frescura a una tarta que se convierte en protagonista de la mesa familiar sin complicaciones.
Existen diferentes formas de reemplazar la harina de trigo y esta receta aporta un resultado sabroso para la tarta de verduras.
Cómo preparar la masa sin gluten de manera sencilla
Ingredientes para la masa
- 1 taza de harina de arroz
- 130 gramos de fécula de maíz
- 50 gramos de almidón de mandioca
- Sal y pimienta a gusto
- ¼ de aceite de girasol
- Queso rallado a gusto (opcional)
- Semillas de lino a gusto (opcional)
Paso a paso para hacer la tarta
En 4 pasos podés elaborar la masa
- Mezclá harina de arroz con fécula de maíz y un poco de almidón de mandioca. Estos ingredientes juntos logran una textura crocante que sostiene bien el relleno y no se quiebra al cortarla.
- Para armar la masa mezclá las harinas con sal, aceite y agua hasta obtener una consistencia maleable.
- Una vez lista, estirá sobre un molde y luego precociná algunos minutos en horno medio. Este paso es importante porque asegura que la base quede firme y no se humedezca luego con las verduras.
- Como opción adicional para un sabor más intenso, sumá una pizca de queso rallado o semillas de lino en la superficie.
Cómo preparar el relleno de zanahoria, puerro y verdeo
- Para prepararlo salteá los vegetales en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que estén tiernos.
- Agregá un toque de sal y pimienta y opcionalmente un poco de nuez moscada.
- Luego batí los huevos con un poco de queso rallado apto para celíacos.
- Incluí las verduras a esa mezcla antes de llevar todo a la masa precocida.
- Al tener todo listo, distribuí el relleno sobre la masa precocida y llevalo a un horno a 200° durante 15 a 20 minutos.
La tarta de zanahoria puerro y verdeo sin gluten se convierte en una opción práctica, nutritiva y deliciosapara cualquier cena. Su masa fácil de preparar demuestra que comer sin gluten no significa perder sabor ni textura. El relleno de verduras frescas aporta vitaminas y minerales. El resultado es una tarta cremosa con un sabor casero que conquista a toda la familia.