Cómo hacer un flan keto, suave y cremoso: estará listo en pocos minutos y solo con 5 ingredientes

El flan keto es la mejor prueba de que no hace falta resignar sabores para comer un delicioso postre, pero con ingredientes más saludables.

flan keto
El flan es el postre clásico de la mesa familiar que atraviesa generaciones porque tiene algo que nos transporta directo a la infancia, a los domingos en casa de los abuelos o a esos almuerzos largos que terminaban con una bandeja de postres caseros en la mesa.

Pero en los últimos años, con el auge de la cocina saludable y las dietas bajas en carbohidratos, muchos empezaron a buscar alternativas que permitan disfrutar de esos clásicos sin romper el plan alimenticio.

La magia del flan keto está en el reemplazo inteligente del azúcar y en la utilización de lácteos con bajo contenido de carbohidratos. El resultado es un postre suave, cremoso y perfectamente dulce, sin necesidad de recurrir a ingredientes refinados. Además, es una receta rápida y sencilla, que no exige técnicas complicadas ni largas horas de espera. En apenas unos pasos podés preparar un flan casero que se disfruta igual que el tradicional, pero con la tranquilidad de saber que estás cuidando tu alimentación.

flan ketoo
Flan keto, un postre saludable.&nbsp;

Ingredientes para 6 porciones de flan keto

  • 4 huevos
  • 500 ml de leche entera o crema de leche (podés usar mitad y mitad para más cremosidad)
  • 80 g de eritritol o stevia granulada (u otro endulzante apto keto)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Caramelo keto: 4 cucharadas de eritritol + 1 cucharada de agua

Paso a paso para preparar el flan keto

  1. En una sartén pequeña colocá el eritritol con una cucharada de agua. Llevá a fuego medio y dejá que se derrita hasta lograr un tono dorado, similar al caramelo tradicional.
  2. Vertelo en un molde apto para flan (o en moldes individuales) y movelo para cubrir la base. Reservá.
  3. En un bowl grande, batí ligeramente los huevos. No es necesario que espumen demasiado, solo que se integren bien.
  4. Agregá la leche (o crema), el endulzante y la esencia de vainilla. Mezclá hasta obtener una preparación homogénea.
  5. Verté la mezcla sobre el molde con caramelo ya solidificado.
  6. Colocá el molde dentro de una fuente con agua caliente y llevá al horno precalentado a 170 °C. Cociná durante unos 45 a 50 minutos, o hasta que el flan esté firme en los bordes y apenas tembloroso en el centro.
  7. Dejá que se enfríe a temperatura ambiente y luego refrigeralo por al menos 3 horas.
  8. Para desmoldar, pasá un cuchillo por los bordes y volcá con cuidado sobre un plato.
