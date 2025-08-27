27 de agosto de 2025 - 20:39

Cómo hacer alfajores de maicena sin TACC: receta simple y en pocos minutos

Una opción deliciosa para quienes no consumen harina de trigo. Esta receta mantiene la textura suave y el sabor tradicional de los alfajores de maicena.

Los alfajores de maicena son un clásico de la repostería argentina. Sin embargo, quienes no pueden consumir gluten necesitan alternativas seguras y sabrosas. Una manera sencilla de lograrlo es reemplazando la harina de trigo por harina de arroz lo que permite disfrutar de esta recetasin perder la esencia del sabor original.

El resultado es una elaboración sin TACC que conserva la suavidad característica de estas galletas rellenas con dulce de leche y cubiertas con coco rallado. Su preparación es accesible y no requiere mucho tiempo. Lo importante es respetar las proporciones para que la masa quede blanda y con la textura que convierte a los alfajores de maicena en un postre irresistible.

Cómo preparar los alfajores de maicena sin TACC

Para preparar esta receta sin TACC es fundamental que utilices ingredientes libres de gluten. La combinación adecuada garantiza que el resultado sea seguro para celíacos y conserve la esponjosidad típica. A continuación, los ingredientes necesarios para aproximadamente 20 alfajores medianos.

Ingredientes

  • 150 gramos de manteca a temperatura ambiente
  • 150 gramos de azúcar
  • 3 yemas de huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de un limón
  • 200 gramos de fécula de maíz
  • 100 gramos de harina de arroz
  • 1 cucharadita de polvo para hornear sin TACC
  • 1 pizca de sal
  • Dulce de leche repostero sin TACC para rellenar
  • Coco rallado sin TACC para decorar

Paso a paso para preparar los alfajores

  1. Batí la manteca con el azúcar hasta formar una crema.
  2. Luego, incorporá las yemas junto con la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
  3. En otro recipiente mezclá los ingredientes secos que incluyan la fécula de maíz, la harina de arroz, el polvo para hornear y la sal. Después integrá ambas preparaciones hasta obtener una masa suave.
  4. La masa deberás dejarla reposar en frío durante al menos 30 minutos para que sea más fácil estirarla.
  5. Luego estirá con un palote sobre una superficie enharinada con fécula de maíz hasta alcanzar medio centímetro de espesor.
  6. Cortá discos con un cortante colocá en una placa enmantecada o con papel manteca.
  7. El horno debe estar precalentado a 180 grados. Los discos hornealos entre 10 y 12 minutos evitando que se doren demasiado.
  8. Una vez fríos rellená con dulce de leche repostero y a los bordes pasalos por coco rallado.
Consejos prácticos para lograr una receta perfecta sin TACC

Para que los alfajores de maicena sin TACC tengan éxito es importante que cuides algunos detalles.

  • Utilizá siempre productos sin gluten ya que incluso el polvo de hornear o el coco rallado pueden contener trazas si no son específicos.
  • Otro aspecto clave es la textura de la masa. Si al integrarla resulta muy seca podés añadir una cucharada de leche sin lactosa o común dependiendo de la necesidad. Esto ayuda a lograr mayor suavidad en el horneado. Por el contrario si la masa está demasiado blanda conviene enfriarla más tiempo antes de estirarla.
  • El dulce de leche repostero es el relleno más clásico pero también podés experimentar variantes como mermeladas sin TACC o cremas de frutos secos.
La receta de alfajores de maicena sin TACC es una muestra de que la repostería tradicional puede adaptarse sin perder su encanto. Reemplazá la harina de trigo por harina de arroz. Es un ingrediente clave para que quienes son celíacos o eligen una dieta libre de gluten.

