Cómo hacer alfajores de maicena sin TACC: receta simple y en pocos minutos

Los alfajores de maicena son un clásico de la repostería argentina. Sin embargo, quienes no pueden consumir gluten necesitan alternativas seguras y sabrosas. Una manera sencilla de lograrlo es reemplazando la harina de trigo por harina de arroz lo que permite disfrutar de esta receta sin perder la esencia del sabor original.

El resultado es una elaboración sin TACC que conserva la suavidad característica de estas galletas rellenas con dulce de leche y cubiertas con coco rallado. Su preparación es accesible y no requiere mucho tiempo . Lo importante es respetar las proporciones para que la masa quede blanda y con la textura que convierte a los alfajores de maicena en un postre irresistible .

Para preparar esta receta sin TACC es fundamental que utilices ingredientes libres de gluten . La combinación adecuada garantiza que el resultado sea seguro para celíacos y conserve la esponjosidad típica. A continuación, los ingredientes necesarios para aproximadamente 20 alfajores medianos .

Los alfajores de maicena con harina de arroz no pierden el sabor ni la textura de esta receta irresistible.

Consejos prácticos para lograr una receta perfecta sin TACC

Para que los alfajores de maicena sin TACC tengan éxito es importante que cuides algunos detalles.

Utilizá siempre productos sin gluten ya que incluso el polvo de hornear o el coco rallado pueden contener trazas si no son específicos.

ya que incluso el polvo de hornear o el coco rallado pueden contener trazas si no son específicos. Otro aspecto clave es la textura de la masa. Si al integrarla resulta muy seca podés añadir una cucharada de leche sin lactosa o común dependiendo de la necesidad. Esto ayuda a lograr mayor suavidad en el horneado. Por el contrario si la masa está demasiado blanda conviene enfriarla más tiempo antes de estirarla.

de la masa. Si al integrarla resulta muy seca podés añadir una o común dependiendo de la necesidad. Esto ayuda a lograr mayor en el horneado. Por el contrario si la masa está demasiado blanda conviene más tiempo antes de estirarla. El dulce de leche repostero es el relleno más clásico pero también podés experimentar variantes como mermeladas sin TACC o cremas de frutos secos.

La receta de alfajores de maicena sin TACC es una muestra de que la repostería tradicional puede adaptarse sin perder su encanto. Reemplazá la harina de trigo por harina de arroz. Es un ingrediente clave para que quienes son celíacos o eligen una dieta libre de gluten.