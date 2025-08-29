29 de agosto de 2025 - 14:13

La tetera vieja no las tires, tenés un tesoro en casa: la forma útil de aprovecharla

Reciclaje creativo. Con pocos pasos podrás darle otra vida a este elemento que tiene como destino la basura.

Este elemento es ideal para apostar por el reciclaje que nos den un adorno perfecto para nuestro hogar. 

Si tenés una tetera vieja en casa que ya no usás, en lugar de dejarla acumulando polvo en un rincón,podés darle una nueva vida convirtiéndola en una maceta única y muy original. Para esto, hacen falta pocos materiales y un poco de tiempo para dedicar.

Reciclaje
Paso a paso para esta idea de reciclaje

  1. Antes de comenzar, asegurate de que la tetera esté completamente limpia y seca. Esto evitará que cualquier residuo interfiera con el crecimiento de las plantas.
  2. Si la tetera no tiene un agujero en la base, deberás hacer uno pequeño para permitir el drenaje del agua. Usá una broca de taladro adecuada para el material de la tetera y perforá cuidadosamente en la base.
  3. Rellená la tetera con tierra para macetas, dejando espacio para las raíces de la planta que elijas. Podés optar por suculentas, que requieren poco cuidado y se adaptan bien a espacios pequeños, o flores de temporada que le den un toque colorido a tu hogar.
  4. Si querés darle un toque extra de creatividad, podés pintar la tetera con colores vibrantes o añadirle detalles decorativos como cintas, piedras, o pequeñas figuras. Esto hará que tu nueva maceta se convierta en un verdadero centro de atención.
  5. Colocá tu nueva maceta en un lugar visible de la casa, como una repisa, el alféizar de una ventana, o en tu jardín. Asegurate de que la planta reciba la cantidad adecuada de luz según sus necesidades.
Al darle una nueva utilidad a algo que de otro modo se desecharía, estás reduciendo la cantidad de residuos y fomentando un estilo de vida más sustentable. Además, esta práctica es una excelente manera de añadir un toque personal y único a la decoración del hogar sin necesidad de gastar dinero en nuevas macetas o adornos.

