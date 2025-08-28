Las tapas de ollas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: dos formas de aprovecharlas

Con reciclaje , manualidades y pequeños trucos caseros, las tapas de ollas viejas se convierten en elementos prácticos para el hogar . En lugar de acumularlas en un cajón, es posible darles una segunda vida con creatividad, como muestran varias propuestas de reutilización útil en esta guía de reciclaje doméstico .

Esposas fieles: los 5 signos del zodíaco que son las mejores

El signo más chanta y desprolijo del zodíaco: promete mucho, cumple poco

Las tapas metálicas o de vidrio con borde firme pueden transformarse en bandejas decorativas. Solo requieren limpieza profunda y una base antideslizante. Ideales para servir vasos, infusiones o pequeños aperitivos de manera original.

Lavar bien la tapa y secarla.

Pegar la base de corcho o goma eva en el reverso.

Pintar el borde si se busca un diseño personalizado.

Usar como bandeja firme para la mesa.

Manualidades: tapas como portafotos originales

Una tapa de vidrio puede convertirse en un portafotos diferente. Con marcos simples o cintas adhesivas decorativas, funciona como soporte para imágenes familiares o frases motivacionales.

Materiales necesarios

Tapa de vidrio en buen estado

Foto impresa

Cinta adhesiva decorativa

Soporte de madera o metal

reciclaje (3)

Paso a paso

Recortar la foto al tamaño del vidrio.

Colocarla por detrás de la tapa y fijarla con cinta decorativa.

Instalar un soporte en la parte trasera para mantenerla de pie.

Ubicarla en estanterías, escritorios o mesitas de luz.

Trucos de hogar: reutilizar como tapas universales

Las tapas antiguas pueden servir como tapas universales para sartenes y cacerolas. Ajustando el tamaño, se evita comprar accesorios nuevos y se aprovecha lo que ya está en casa. Además, el vidrio soporta calor y facilita la cocción.

Consejos prácticos