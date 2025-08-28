Las tapas de ollas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: dos formas de aprovecharlas

Con reciclaje, manualidades y pequeños trucos caseros, las tapas de ollas viejas se convierten en elementos prácticos para el hogar. En lugar de acumularlas en un cajón, es posible darles una segunda vida con creatividad, como muestran varias propuestas de reutilización útil en esta guía de reciclaje doméstico.
Reciclaje: tapas convertidas en bandejas resistentes
Las tapas metálicas o de vidrio con borde firme pueden transformarse en bandejas decorativas. Solo requieren limpieza profunda y una base antideslizante. Ideales para servir vasos, infusiones o pequeños aperitivos de manera original.
- Lavar bien la tapa y secarla.
- Pegar la base de corcho o goma eva en el reverso.
- Pintar el borde si se busca un diseño personalizado.
- Usar como bandeja firme para la mesa.
Manualidades: tapas como portafotos originales
Una tapa de vidrio puede convertirse en un portafotos diferente. Con marcos simples o cintas adhesivas decorativas, funciona como soporte para imágenes familiares o frases motivacionales.
Materiales necesarios
- Tapa de vidrio en buen estado
- Foto impresa
- Cinta adhesiva decorativa
- Soporte de madera o metal
Paso a paso
- Recortar la foto al tamaño del vidrio.
- Colocarla por detrás de la tapa y fijarla con cinta decorativa.
- Instalar un soporte en la parte trasera para mantenerla de pie.
- Ubicarla en estanterías, escritorios o mesitas de luz.
Trucos de hogar: reutilizar como tapas universales
Las tapas antiguas pueden servir como tapas universales para sartenes y cacerolas. Ajustando el tamaño, se evita comprar accesorios nuevos y se aprovecha lo que ya está en casa. Además, el vidrio soporta calor y facilita la cocción.
Consejos prácticos
- Verificar que no tengan grietas o daños.
- Limpiar con jabón neutro y agua caliente.
- Reforzar el mango si está flojo con tornillos nuevos.
- Destinar cada tapa a un uso específico para prolongar su vida útil.