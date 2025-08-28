28 de agosto de 2025 - 09:00

Las tapas de ollas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: dos formas de aprovecharlas

Reciclaje y manualidades. Ideas simples para reutilizar tapas de ollas en el hogar con resultados prácticos.

il_fullxfull.6649403245_j280
Por Redacción

Leé además

Cuál de los signos del zodíaco es el más chanta y desprolijo de todos.

El signo más chanta y desprolijo del zodíaco: promete mucho, cumple poco

Por Andrés Aguilera
esposas fieles: los 5 signos del zodiaco que son las mejores

Esposas fieles: los 5 signos del zodíaco que son las mejores

Por Andrés Aguilera

Reciclaje: tapas convertidas en bandejas resistentes

Las tapas metálicas o de vidrio con borde firme pueden transformarse en bandejas decorativas. Solo requieren limpieza profunda y una base antideslizante. Ideales para servir vasos, infusiones o pequeños aperitivos de manera original.

Materiales necesarios

  • Tapa de olla limpia
  • Base de corcho o goma eva
  • Adhesivo fuerte
  • Pintura en aerosol (opcional)
reciclaje (2)

Paso a paso

  • Lavar bien la tapa y secarla.
  • Pegar la base de corcho o goma eva en el reverso.
  • Pintar el borde si se busca un diseño personalizado.
  • Usar como bandeja firme para la mesa.

Manualidades: tapas como portafotos originales

Una tapa de vidrio puede convertirse en un portafotos diferente. Con marcos simples o cintas adhesivas decorativas, funciona como soporte para imágenes familiares o frases motivacionales.

Materiales necesarios

  • Tapa de vidrio en buen estado
  • Foto impresa
  • Cinta adhesiva decorativa
  • Soporte de madera o metal
reciclaje (3)

Paso a paso

  • Recortar la foto al tamaño del vidrio.
  • Colocarla por detrás de la tapa y fijarla con cinta decorativa.
  • Instalar un soporte en la parte trasera para mantenerla de pie.
  • Ubicarla en estanterías, escritorios o mesitas de luz.

Trucos de hogar: reutilizar como tapas universales

Las tapas antiguas pueden servir como tapas universales para sartenes y cacerolas. Ajustando el tamaño, se evita comprar accesorios nuevos y se aprovecha lo que ya está en casa. Además, el vidrio soporta calor y facilita la cocción.

Consejos prácticos

  • Verificar que no tengan grietas o daños.
  • Limpiar con jabón neutro y agua caliente.
  • Reforzar el mango si está flojo con tornillos nuevos.
  • Destinar cada tapa a un uso específico para prolongar su vida útil.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este cable es perfecto para reciclar y hacer nuevas manualidades.

El cargador de celular roto, no lo tires, es un tesoro: los nuevos usos que se le pueden dar

Por Andrés Aguilera
los cables usb rotos, no los tires, son un tesoro en casa: dos formas utiles y creativas de aprovecharlos

Los cables USB rotos, no los tires, son un tesoro en casa: dos formas útiles y creativas de aprovecharlos

Por Redacción
el cajon de verdura viejo o roto, no lo tires, es un tesoro: la forma util de aprovecharlo

El cajón de verdura viejo o roto, no lo tires, es un tesoro: la forma útil de aprovecharlo

Por Andrés Aguilera
Las manijas pueden reinventarse para aportar un estilo vintage y original a la casa. Es una solución práctica que lleva solo un poco de ingenio.

Las manijas viejas de casa no las tires, tenés un tesoro: la forma útil de aprovecharlas

Por Redacción