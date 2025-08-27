27 de agosto de 2025 - 14:53

El cargador de celular roto, no lo tires, es un tesoro: los nuevos usos que se le pueden dar

El cargador del celular suele dañarse o romperse con facilidad. Si hay uno en tu casa, es momento que hacer reciclaje.

Este cable es perfecto para reciclar y hacer nuevas manualidades.

Este cable es perfecto para reciclar y hacer nuevas manualidades.

Foto:

Web
Por Andrés Aguilera

Leé además

Las toallas son un gran elemento para darle usos nuevos una vez que no cumplen su función inicial.

Las toallas viejas o gastadas, no las tires, es un tesoro: la forma útil de aprovecharla

Por Andrés Aguilera
los 3 electrodomesticos que debes desconectar antes de salir de casa, segun los expertos

Los 3 electrodomésticos que debés desconectar antes de salir de casa, según los expertos

Por Andrés Aguilera

La clave del cargador roto o sin uso está en su versatilidad y calidad y si tienes uno podrás crear estos objetos:

  • Un cargador USB universal: Con solo un poco de maña, es posible adaptar el extremo del cable para que sirva como un cargador universal para pequeños dispositivos que funcionan con conexión USB.
  • Una lámpara LED casera: Al ser una fuente de corriente regulada, el viejo cargador puede alimentar una tira de luces LED para crear una lámpara de escritorio o iluminación ambiental.
  • Una fuente de energía para proyectos de Arduino o Raspberry Pi: Para quienes estudian o están en el mundo del reciclaje, estos cargadores son ideales como fuentes de alimentación para placas de desarrollo de bajo voltaje.
    Reciclaje
    Este cable es perfecto para reciclar y hacer nuevas manualidades.

    Este cable es perfecto para reciclar y hacer nuevas manualidades.

Otra opción, es desarmalo por completo. Aunque el cargador ya no funcione, muchas veces el cable y el enchufe pueden reutilizarse en otras conexiones eléctricas de bajo voltaje, como radios antiguas o dispositivos electrónicos de bajo tamaño.

Hay que tener cuidado para reciclar este cargador de celular

Todo reciclaje da posibilidades de correr algun riesgo, y aún más cuando se trata de usar electricidad.

  • Verificar que el cargador no esté dañado o recalentado.
  • Usar un multímetro para comprobar el voltaje de salida.
  • No intentar usarlo con dispositivos de alto consumo o de voltaje incompatible.
    Reciclaje
    Este cable es perfecto para reciclar y hacer nuevas manualidades.

    Este cable es perfecto para reciclar y hacer nuevas manualidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En Japón busca limitar el uso del celular.

En Japón buscan limitar el uso del celular para todos los habitantes: máximo 2 horas y sin pausas

Por Redacción Mundo
Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp y por qué es importante hacerlo

Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp y por qué es importante hacerlo

Por Andrés Aguilera
que significa que una persona no responda rapido los mensajes, segun la psicologia

Qué significa que una persona no responda rápido los mensajes, según la psicología

Por Redacción
como saber si alguien esta usando tu cuenta de google sin autorizacion

Cómo saber si alguien está usando tu cuenta de Google sin autorización

Por Andrés Aguilera