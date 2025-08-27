El cargador de celular roto, no lo tires, es un tesoro: los nuevos usos que se le pueden dar

Los 3 electrodomésticos que debés desconectar antes de salir de casa, según los expertos

Muchas personas guardan los viejos cargadores de celular en cajones olvidados y que se terminan llenando de polvo, sin saber que podrían estar dejando de aprovechar un verdadero objeto doméstico.

Este cable es perfecto para reciclar y hacer nuevas manualidades.

La clave del cargador roto o sin uso está en su versatilidad y calidad y si tienes uno podrás crear estos objetos:

Otra opción, es desarmalo por completo. Aunque el cargador ya no funcione, muchas veces el cable y el enchufe pueden reutilizarse en otras conexiones eléctricas de bajo voltaje, como radios antiguas o dispositivos electrónicos de bajo tamaño.

Hay que tener cuidado para reciclar este cargador de celular

Todo reciclaje da posibilidades de correr algun riesgo, y aún más cuando se trata de usar electricidad.