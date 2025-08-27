El cargador de celular roto, no lo tires, es un tesoro: los nuevos usos que se le pueden dar

Si algo no falta en cada casa es un cargador de celular, que se venden en todos lados y es un elemento que usamos mucho, salvo cuando se rompen o deterioran. Al ser un objeto de uso cotidiano, el cable se dobla, se corta o simplemente su funcionalidad se termina.
Lo que casi nadie sabe es que un cargador de este tipo es un tesoro del reciclaje y se le puede dar una segunda - y más- vida útil, con algunos pasos a seguir.
Reciclaje
Este cable es perfecto para reciclar y hacer nuevas manualidades.
Muchas personas guardan los viejos cargadores de celular en cajones olvidados y que se terminan llenando de polvo, sin saber que podrían estar dejando de aprovechar un verdadero objeto doméstico.
La clave del cargador roto o sin uso está en su versatilidad y calidad y si tienes uno podrás crear estos objetos:
Otra opción, es desarmalo por completo. Aunque el cargador ya no funcione, muchas veces el cable y el enchufe pueden reutilizarse en otras conexiones eléctricas de bajo voltaje, como radios antiguas o dispositivos electrónicos de bajo tamaño.
Hay que tener cuidado para reciclar este cargador de celular
Todo reciclaje da posibilidades de correr algun riesgo, y aún más cuando se trata de usar electricidad.
- Verificar que el cargador no esté dañado o recalentado.
- Usar un multímetro para comprobar el voltaje de salida.
- No intentar usarlo con dispositivos de alto consumo o de voltaje incompatible.
