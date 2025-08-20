20 de agosto de 2025 - 11:00

Cómo saber si alguien está usando tu cuenta de Google sin autorización

Seguridad para tener en cuenta en Google. Cómo detectar accesos sospechosos desde celular o computadora.

Por Andrés Aguilera

El uso de Google en la vida cotidiana está tan incorporado que se vuelve clave reforzar la seguridad digital. Detectar si una cuenta fue abierta desde un celular ajeno o una computadora desconocida puede evitar riesgos mayores, como pérdida de información personal o incluso fraudes vinculados con datos sensibles.

Revisar la actividad reciente de Google en el celular y la computadora

Una de las formas más confiables para saber si la cuenta fue usada por otra persona es ingresar a la sección “Mi cuenta de Google”. Desde allí se puede consultar el apartado “Seguridad”, que muestra en qué dispositivos se inició sesión.

image

Si aparecen equipos desconocidos, se puede:

  • Cerrar sesión de manera remota.

  • Cambiar la contraseña inmediatamente.

  • Activar la verificación en dos pasos para evitar futuros ingresos no autorizados.

Este procedimiento está disponible tanto desde el celular como desde la computadora, y funciona en cualquier sistema operativo.

Señales de alerta que indican un posible ingreso indebido

Existen ciertos indicios que pueden revelar un acceso sin permiso a una cuenta de Google:

  • Correos electrónicos ya leídos sin haberlos abierto.

  • Actividad en YouTube, Drive o Maps que no coincide con el uso habitual.

  • Mensajes de seguridad de Google avisando sobre nuevos ingresos desde lugares inusuales.

  • Solicitudes de recuperación de contraseña que nunca fueron pedidas.

En todos estos casos, lo recomendable es revisar cuanto antes la sección de actividad de seguridad reciente y tomar medidas inmediatas.

image

Medidas de seguridad para proteger la cuenta de Google

Además de controlar el acceso a la cuenta, la seguridad digital se fortalece con una serie de hábitos simples:

  • Usar una contraseña fuerte, que combine letras, números y símbolos.

  • Evitar repetir claves en diferentes plataformas.

  • No iniciar sesión en computadoras públicas ni en redes Wi-Fi abiertas.

  • Activar alertas de seguridad por correo o notificación en el celular.

Estas acciones reducen el riesgo de que alguien ingrese de forma indebida y permiten que la cuenta de Google se mantenga protegida frente a posibles ataques o robos de información.

