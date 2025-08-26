Los cables USB rotos, no los tires, son un tesoro en casa: dos formas útiles y creativas de aprovecharlos

En la mayoría de los hogares hay, al menos, un cajón lleno de cables enredados que alguna vez fueron útiles y hoy ya no funcionan o quedaron en desuso. Los cables USB, en particular, suelen acumularse cuando cambiamos de celular, tablet o cargador. En lugar de tirarlos a la basura, existen maneras simples y originales de darles un segundo uso.

Entre las múltiples opciones de reciclaje casero, dos destacan por su practicidad y facilidad: convertirlos en sujeta bolsas reutilizables para la cocina y en llaveros geeks personalizados . Ambas ideas no requieren experiencia previa en manualidades, solo un poco de ingenio y materiales que ya tenemos en casa.

Más allá de estas dos propuestas concretas, lo importante es entender que los residuos electrónicos son un problema ambiental creciente. Los cables USB, aunque parezcan inofensivos, contienen plásticos y metales que tardan décadas en degradarse .

Reutilizarlos en casa, es una forma de reducir el impacto ambiental y, al mismo tiempo, aprovechar materiales que de otra manera quedarían olvidados en un cajón.

Uno de los problemas cotidianos más comunes en la cocina es cómo mantener cerradas las bolsas de alimentos abiertos: fideos, galletitas, arroz, azúcar o incluso las de congelados.

Muchas veces recurrimos a broches plásticos que se rompen fácilmente o a nudos incómodos que dificultan volver a usar el contenido. Los cables USB en desuso ofrecen una solución simple: su flexibilidad permite transformarlos en sujetadores firmes y duraderos.

De esta manera, los cables se convierten en un aliado práctico en la cocina, evitando desperdicios de comida y reemplazando productos plásticos de un solo uso. Además, al ser reutilizables, contribuyen a un consumo más responsable.

alimentos cerrados con cables

Materiales necesarios:

Cables USB rotos o en desuso

Tijera o alicate para cortar

Cinta aisladora (opcional)

Paso a paso:

Seleccionar el cable: buscá los que ya no funcionan o que no sean compatibles con tus dispositivos actuales. Cortar en secciones: con una tijera o alicate, dividí el cable en tramos de entre 10 y 15 cm, dependiendo del tamaño de las bolsas que quieras sujetar. Proteger los extremos: si el cable queda con los hilos internos expuestos, envolvelos con un poco de cinta aisladora para evitar que se deshilachen. Usar como sujetador: doblá el cable alrededor de la boca de la bolsa y giralo como si fuera un alambre. La cobertura plástica le da firmeza, mientras que la flexibilidad lo hace fácil de ajustar y reutilizar todas las veces que quieras.

Cómo crear llaveros geeks con conectores de cables USB

Otra opción divertida para reciclar cables USB rotos es transformarlos en llaveros geeks. Este tipo de accesorio combina lo práctico con lo estético: son resistentes, fáciles de personalizar y, además, se convierten en un objeto único que refleja la personalidad de quien lo lleva.

Además de ser un accesorio útil, los llaveros hechos con conectores USB son una excelente idea para regalar a amigos amantes de la tecnología o para sumar un detalle original a tus pertenencias.

llaveros USB n

Materiales necesarios:

Conector USB de un cable roto

Argolla metálica para llavero (se consiguen en cualquier ferretería o mercería)

Pegamento fuerte o resina epoxi (opcional)

Pintura acrílica, esmalte de uñas o stickers para decorar (opcional)

Paso a paso:

Separar el conector: cortá el cable y dejá solo la parte metálica con su carcasa plástica. Limpieza: si el conector está sucio o gastado, podés lijarlo suavemente o limpiarlo con un paño húmedo. Colocar la argolla: pasá la argolla metálica por el agujerito del conector (en algunos modelos está de fábrica). Si no lo tiene, podés pegar una arandela pequeña con resina epoxi. Personalización: pintalo con acrílico, cubrilo con esmalte de colores o sumale calcomanías pequeñas para darle un estilo propio. Podés hacerlo más elegante con tonos metálicos o más divertido con colores llamativos. Listo para usar: colgá tus llaves y llevá el llavero a todos lados.