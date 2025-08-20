Si todavía tenés un teléfono fijo en casa, posees un tesoro: dos formas de aprovecharlo

En tiempos donde la tecnología cambia a pasos agigantados, lo que alguna vez fue indispensables en nuestro día a día queda rápidamente en desuso. El teléfono de línea, ya sea con cable o inalámbrico , es un ejemplo claro, y a partir del reciclaje puede transformarse en objetos decorativos con estilo y personalidad.

Durante años fueron el centro de las conversaciones familiares, testigos de llamados importantes y de charlas interminables, pero hoy la mayoría descansan olvidados en cajones, armarios o cajas de recuerdos. Sin embargo, lejos de convertirse en basura electrónica , estos aparatos tienen una segunda oportunidad.

El pop-art es un movimiento artístico que nació en los años 50 y que se caracteriza por su uso de colores vibrantes , contrastes intensos y la revalorización de objetos cotidianos como íconos culturales. Un viejo teléfono es, sin dudas, un candidato perfecto para convertirse en una pieza pop.

Además, el pop-art invita a jugar. Se pueden pintar varios teléfonos de distintos colores y agruparlos como si fueran una instalación artística hogareña. Así, lo que parecía basura electrónica se transforma en un guiño estético que combina arte, reciclaje y memoria.

Cómo hacer una lámpara vintage de mesa con un teléfono viejo

Otra forma de reutilizar un teléfono viejo es convertirlo en una lámpara de mesa con estética vintage. Esta idea no solo apela a lo visual, sino también a lo funcional, ya que el aparato reciclado pasa a cumplir un nuevo rol dentro del hogar.

Materiales

un portalámparas

un cable con ficha

un foco LED (idealmente de luz cálida para reforzar el aire retro) teléfonos hechos lámpara (2)

El paso a paso

El cuerpo del teléfono se utiliza como base: se abre con cuidado, se retiran los mecanismos internos y se hace el espacio suficiente para instalar el sistema eléctrico. En algunos modelos clásicos, el auricular puede colocarse de manera fija como parte del diseño, generando un efecto muy llamativo. El resultado es una lámpara única que combina nostalgia con modernidad. Puede usarse en una mesa de luz, en un escritorio o como punto de atracción en el living. Lo interesante es que, más allá de su aspecto curioso, también transmite una historia: cada vez que la luz se encienda, traerá consigo la memoria de aquellos años en que el teléfono era el centro de la vida doméstica.

Este tipo de proyecto además tiene un costado sustentable. Reutilizar objetos en lugar de desecharlos ayuda a reducir la cantidad de residuos electrónicos que terminan en basurales, un problema creciente en todo el mundo. Así, la lámpara de mesa no solo ilumina, sino que también representa un pequeño gesto de consumo responsable.