Por qué hay que poner calas en el interior del hogar y qué beneficios aportan, según expertos

Las calas son flores que muchos relacionan con la elegancia y la pureza . Sin embargo, lo que no todos saben es que tenerlas dentro del hogar puede traer algunos beneficios que van más allá de lo estético . Su simple presencia en un ambiente cerrado puede influir de distintas maneras.

A lo largo de los años, esta planta no solo se convirtió en un símbolo de belleza en interiores, también fue asociada con efectos positivos en la salud . Algunos expertos ambientales coinciden en que incorporar calas en espacios cotidianos puede marcar una diferencia positiva en la vida de las personas , tanto a nivel físico como emocional.

Las calas, también conocidas como lirios de agua , son originarias de África pero se adaptaron con gran facilidad a climas diversos .

Más allá de su atractivo estético, las calas aportan beneficios concretos al interior del hogar.

Una de sus principales ventajas está vinculada con la calidad del aire. Al igual que otras plantas de interior, contribuyen a la purificación del ambiente al absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, lo que mejora la respiración y genera una sensación de frescura en los espacios cerrados.

Además, convivir con ellas fomenta el bienestar psicológico. A través del contacto visual con especies naturales puede disminuir la presión arterial y los síntomas de ansiedad. Al mismo tiempo, su cuidado se convierte en una actividad terapéutica que ayuda a desconectar de la rutina y reduce el impacto del estrés cotidiano.

En cuanto al entorno, las calas también aportan humedad natural al aire, lo que puede resultar beneficioso en épocas secas o en hogares con calefacción constante. Su capacidad para mantener la armonía estética de un espacio, combinada con sus efectos en la salud, las coloca en un lugar privilegiado dentro de las plantas recomendadas para interiores.

Tener calas dentro del hogar no es únicamente una elección de estilo o decoración. Estas plantas purifican el aire y crean ambientes que transmiten calma y serenidad. Por eso, su presencia conecta a las personas con la naturaleza y favorece tanto la salud física como el equilibrio emocional.