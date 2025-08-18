La jardinería no solo embellece el hogar, sino que también contribuye al bienestar y la seguridad de tus plantas.

Las plantas en el jardín pueden convertirse en aliadas o en un problema dentro de los espacios verdes. En el mundo de la jardinería, existen especies que en lugar de repeler terminan atrayendo a los mosquitos, generando mayor incomodidad. Por eso, en el listado de plantas menos recomendadas aparecen algunas variedades muy comunes en los hogares.

Las plantas que atraen mosquitos en el jardín Aunque muchos asocian a los mosquitos con el agua estancada, también hay plantas que favorecen su presencia. Algunas especies poseen flores muy perfumadas o producen nectar abundante, lo que las convierte en un imán para estos insectos.

Si desea mantener los mosquitos alejados de su jardín, evite cultivar estas 4 plantas (3) Las cuatro principales a evitar son:

Lirio : su intenso aroma floral atrae a varios insectos, incluidos los mosquitos.

Planta de agua (papiros o juncos decorativos) : al crecer en zonas húmedas, generan ambientes perfectos para la reproducción de larvas.

Girasoles : su gran cantidad de néctar los vuelve atractivos para distintos insectos voladores.

Bambú: cuando se riega en exceso, acumula agua en sus tallos, lo que favorece criaderos de mosquitos.

Si desea mantener los mosquitos alejados de su jardín, evite cultivar estas 4 plantas (2) Jardinería responsable y control de mosquitos En el diseño del jardín, no todas las especies son recomendables si se busca reducir la presencia de mosquitos. Evitar estos ejemplares es una forma sencilla de disminuir la cantidad de insectos en espacios al aire libre.

La jardinería responsable no solo se trata de estética, sino también de seguridad sanitaria, ya que los mosquitos pueden transmitir enfermedades como dengue o zika. Optar por variedades como la lavanda, la albahaca o la citronela, que son conocidas por repeler insectos, es una alternativa más segura y práctica. Alternativas para mantener el jardín libre de mosquitos Además de seleccionar bien las plantas, existen hábitos simples que ayudan a mantener el espacio libre de mosquitos: Evitar el agua acumulada en macetas o recipientes.

Podar con frecuencia para que las especies no generen zonas de sombra y humedad excesiva.

Incorporar plantas aromáticas que cumplen doble función: decoración y repelente natural.