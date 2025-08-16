Agosto: el mes clave para poner a prueba tu Jardín

Agosto suele ser un mes traicionero para la jardinería en Mendoza. Los días se alargan y aumenta el calor. Algunas plantas piden más agua, se preparan para florecer y dar frutos. Por el otro, se mantiene una gran amplitud térmica . El zonda y las heladas potencian este fenómeno.

Hoy, con el auge de internet y las aplicaciones de jardinería, los consejos y cuidados son cada vez más accesibles. Sin embargo, dan indicaciones muy genéricas que pueden inducir errores fatales para tus plantas. En general, no consideran el clima local, el agua o el suelo que habitamos . Tampoco evalúan cómo se comportaron las estaciones previas .

María Eugenia Urquiza es paisajista y dueña del vivero Semilla Solar . Según ella, “es cada vez más difícil seguir un calendario estricto porque el clima está variando ”. Es necesario analizar cada planta con sus particularidades : su ubicación, su microclima y qué pasó en los meses anteriores.

Las apps de jardinería están en auge pero no contemplan las características locales

La orientación es clave: “Si la planta está mirando al norte tendrá sol. Si está mirando al sur, no”. Eso no sólo es un indicador de luz, sino también de temperatura y humedad. Lo mismo sucede con el riego , no hay una fecha exacta. Hay que medir el sustrato con el dedo o con un palito y regar sólo si está seco.

Este año el calor duró hasta mayo, eso podría anticipar un ciclo de heladas tardías hasta fines de agosto o mediados de septiembre . Además, la primavera es cada vez más corta. ” El año pasado duró sólo 15 días, ahí nomás arrancaron los 30 grados” recuerda. Todo lo que floreció, se quema con esas temperaturas.

Antes de dividir helechos, asegurate de tener las macetas listas con piedritas o leca al fondo para que el agua drene bien. También es importante tener a mano una pequeña bolsa de mantillo o tierra de helechos... Nunca uses tierra de jardín, que es demasiado densa.

Para Eugenia, es necesario considerar todos estos fenómenos antes de intervenir las plantas. Algunas de sus recomendaciones:

Poda:

Cáducas : Se podan en invierno, cuando la planta reposa. Ahora es mejor no tocarlas.

: Se podan en invierno, cuando la planta reposa. Ahora es mejor no tocarlas. Perennes : Esperar a que el clima sea más estable. La poda estimula el crecimiento de nuevos brotes y una helada tardía podría quemarlos. Dejar las partes dañadas como protección hasta septiembre.

: Esperar a que el clima sea más estable. La poda estimula el crecimiento de nuevos brotes y una helada tardía podría quemarlos. Dejar las partes dañadas como protección hasta septiembre. Helechos: Es el momento ideal para retirar hojas dañadas y limpiar las sanas con un paño húmedo. Si se quiere reproducir, es momento de dividirlos ejemplares con raíces visibles.

Abonos :

Guano : Es la mejor opción en esta época. Protege la raíz de la helada y aporta nitrógeno. Deja el suelo listo para la primavera.

: Es la mejor opción en esta época. Protege la raíz de la helada y aporta nitrógeno. Deja el suelo listo para la primavera. Tierra preparada: No es la opción ideal pero sí la más práctica. También se puede hervir un beterava o espinaca y regar con ese agua, para aportar hierro.

No es la opción ideal pero sí la más práctica. También se puede hervir un beterava o espinaca y regar con ese agua, para aportar hierro. Fertilizantes químicos: Sólo en plantas en plena floración (petunias, pensamientos, coquetas, margaritas montoneras). Para las que recién están brotando, es mejor esperar hasta septiembre.

Siembra :

Césped, Papas : Esperar temperaturas más estables para una buena germinación. Evitar el calor extremo.

: Esperar temperaturas más estables para una buena germinación. Evitar el calor extremo. Bulbos: Si están fuera de la tierra, empezarán a brotar solos, indicando el momento adecuado.

Apostar por lo autóctono.

Mendoza es un desierto de montaña,con clima extremo y suelo pobre en minerales. La altura, los vientos y las temperaturas extremas también influyen en una flora local de poca altura, como la santolina, el ajenjo o la salvia silvestre. Estas plantan tienen un perfume muy particular.

Membrillo de flor El membrillo de jardín es ideal para diseñar jardines equilibrados porque florece en invierno

Un jardín de estilo inglés o con helechos del norte son muy lindos, pero en Mendoza hay demandan mucho tiempo y dinero en mantenimiento. Especies adaptadas como las acacias, el cinacina, el algarrobo o el chañar requieren menos esfuerzo y permiten disfrutar del espacio.

Para que el jardín no “desaparezca” en invierno, se pueden sumar arbustos verdes todo el año o especies como el membrillero de jardín, que florece en la estación fría. Y si querés contraste, incorporá macetas con flores de otras regiones.