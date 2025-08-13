13 de agosto de 2025 - 17:18

Poner una planta sobre la mesa de la cocina: por qué se recomienda y para qué sirve, según expertos

Algunas plantas no solo decoran la cocina, sino que también aportan beneficios para la salud y el bienestar diario. Conocé su propósito.

Hay 3 especies naturales que aportan en lo estético y en lo saludable, según la explicación de los expertos.

Hay 3 especies naturales que aportan en lo estético y en lo saludable, según la explicación de los expertos.

Colocar plantas en la mesa de la cocina puede transformar el ambiente. Pero más allá del aspecto estético, algunas especies ofrecen propiedades purificadoras e incluso aromáticas que estimulan algunos sentidos del cuerpo. Expertos en botánica señalan que la elección correcta de una planta puede influir en el bienestar del hogar.

No todas las plantas son adecuadas para estar en un espacio tan concurrido y expuesto a cambios de temperatura como la cocina. Algunas especies toleran mejor el calor, la humedad y la iluminación variable. Además, la selección puede enfocarse en plantas funcionales, como hierbas comestibles, que aportan sabor a las comidas y mejoran la experiencia culinaria.

Hay 3 especies naturales que aportan en lo estético y en lo saludable, según la explicación de los expertos.

Las 3 especies de plantas recomendadas para la mesa de la cocina

  • Entre las opciones más recomendadas se encuentran las hierbas aromáticas como albahaca, menta y romero, que además de aportar un aroma agradable, pueden usarse frescas en la cocina diaria.
  • También es popular el uso de plantas purificadoras como la cinta o malamadre (Chlorophytum comosum) y el potus (Epipremnum aureum), conocidas por filtrar compuestos presentes en el aire, según estudios de la NASA.
  • Las suculentas, como el aloe vera, no solo requieren poco cuidado sino que también ofrecen propiedades medicinales, como la capacidad de calmar irritaciones leves en la piel.

Al elegir una planta, deberás tener en cuenta la cantidad de luz natural disponible y el tamaño de la mesa para evitar que las plantas interfieran con las comidas. Además, podés colocarlas en macetas o recipientes decorativos y mantenerlas podadas para favorecer su aspecto saludable. Incluso se puede combinar lo ornamental con lo funcional, mezclando especies comestibles con decorativas para crear un entorno más agradable y práctico.

Hay 3 especies naturales que aportan en lo estético y en lo saludable, según la explicación de los expertos.

Qué beneficios aporta tener plantas en la cocina

  • Tener plantas en la mesa de la cocina puede mejorar la calidad del aire al reducir partículas y aumentar la humedad en ambientes secos.
  • Además, la presencia de vegetación en espacios interiores ayuda a reducir el estrés y aumenta la sensación de bienestar.
  • Las plantas aromáticas, en particular, pueden estimular el apetito y hacer más placentera la experiencia de comer.
  • Otras especies actúan como repelentes naturales de insectos, como la albahaca o la menta, lo que ayuda a mantener la cocina más higiénica.
  • En el caso de las plantas frescas, pueden motivar una alimentación más saludable, ya que tener hierbas a mano facilita su uso en recetas caseras.

Crear un ambiente con combinación de estética, salud y funcionalidad convierte a las plantas en una fórmula valiosa para cualquier cocina, siempre que se elijan y cuiden adecuadamente.

Hay 3 especies naturales que aportan en lo estético y en lo saludable, según la explicación de los expertos.

Elegir las plantas adecuadas para la mesa de la cocina es una forma sencilla de embellecer el espacio y aportar beneficios para la salud. Además de mejorar el aire y el bienestar, algunas especies son útiles en la cocina y fáciles de mantener. Un pequeño cambio verde puede hacer una gran diferencia en el hogar.

