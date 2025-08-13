Poner una planta sobre la mesa de la cocina: por qué se recomienda y para qué sirve, según expertos

Colocar plantas en la mesa de la cocina puede transformar el ambiente . Pero más allá del aspecto estético , algunas especies ofrecen propiedades purificadoras e incluso aromáticas que estimulan algunos sentidos del cuerpo. Expertos en botánica señalan que la elección correcta de una planta puede influir en el bienestar del hogar .

No todas las plantas son adecuadas para estar en un espacio tan concurrido y expuesto a cambios de temperatura como la cocina. Algunas especies toleran mejor el calor , la humedad y la iluminación variable. Además, la selección puede enfocarse en plantas funcionales , como hierbas comestibles, que aportan sabor a las comidas y mejoran la experiencia culinaria.

Hay 3 especies naturales que aportan en lo estético y en lo saludable, según la explicación de los expertos.

Al elegir una planta, deberás tener en cuenta la cantidad de luz natural disponible y el tamaño de la mesa para evitar que las plantas interfieran con las comidas. Además, podés colocarlas en macetas o recipientes decorativos y mantenerlas podadas para favorecer su aspecto saludable. Incluso se puede combinar lo ornamental con lo funcional , mezclando especies comestibles con decorativas para crear un entorno más agradable y práctico.

Crear un ambiente con combinación de estética, salud y funcionalidad convierte a las plantas en una fórmula valiosa para cualquier cocina, siempre que se elijan y cuiden adecuadamente.

Elegir las plantas adecuadas para la mesa de la cocina es una forma sencilla de embellecer el espacio y aportar beneficios para la salud. Además de mejorar el aire y el bienestar, algunas especies son útiles en la cocina y fáciles de mantener. Un pequeño cambio verde puede hacer una gran diferencia en el hogar.