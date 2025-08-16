Cómo cuidar tus plantas cuando te vas de vacaciones: la tendencia que ¿llegó para quedarse?

¿Quién cuidará mis plantas cuando me vaya de viaje? Esta es la pregunta que cada vez más personas se hacen, sobre todo en temporada de vacaciones . El cuidado de plantas , ya sean de interior o de exterior, se ha convertido en un servicio en auge , impulsado por la falta de confianza en los vecinos y la necesidad de garantizar que las flores, cactus o especies delicadas reciban la atención adecuada.

En ciudades como Berlín, Hamburgo o Múnich, muchas plantas se mantienen en interiores o balcones privados, lo que convierte su cuidado en un asunto de confianza. Y, aunque algunos optan por pedir ayuda a familiares o amigos, cada vez más personas recurren a cuidadores de plantas profesionales.

Plataformas como Studiwork o Mary Poppins ofrecen en Alemania un servicio integral: riego de plantas, alimentación de mascotas y recolección de correspondencia. Algunos proveedores incluso exigen un certificado de antecedentes penales para garantizar seguridad. “Hasta ahora no hemos tenido experiencias negativas”, aseguran desde Mary Poppins.

Sin embargo, el temor a robos sigue presente. Por eso, asociaciones de cuidadores de casas y plantas optan por perfiles de confianza, como personas mayores con horarios flexibles, seguros de responsabilidad civil y registro como autónomos.

En muchos casos, estos profesionales generan vínculos personales con sus clientes. “Un cuidador recogía bayas del jardín y hacía mermelada para la familia”, recuerda Irmgard Everding, que ofrece servicio de cuidado de casas y plantas en Hamburgo desde 1983.

Plantas con valor sentimental y económico

Para algunos dueños, las plantas no son solo decoración: tienen un valor sentimental o económico importante. Hay colecciones de cactus, orquídeas o bonsáis que requieren instrucciones específicas de riego y luz. “Un cliente colocó una nota en cada maceta con la cantidad de agua y los días exactos para regar”, relata Everding.

Según la investigadora Katja Rackow, de la Universidad de Vechta, la confianza vecinal depende del tiempo de convivencia. Hoy, la alta rotación de residentes dificulta establecer relaciones sólidas. Sin embargo, redes como Netzwerk Nachbarschaft han observado que, tras la pandemia, aumentaron los proyectos comunitarios y las redes de ayuda mutua.

En una encuesta realizada por esta organización, el 40 % de los participantes afirmó que dejaría sus llaves a un vecino para el cuidado de sus plantas, mientras que el 30 % expresó dudas.