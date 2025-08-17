17 de agosto de 2025 - 18:05

Por qué tu perro hace pozos en el jardín y qué recomiendan los veterinarios para evitarlo

Cavar es un comportamiento puede parecer algo natural en los perros, pero puede indicar algo más. Veterinarios explican cómo entenderlo y controlarlo.

Si tu perro llena el jardín de pozos o agujeros, no siempre es por travesura. Veterinarios explican que cavar es parte de su instinto y puede tener múltiples causas, desde la necesidad de liberar energía hasta buscar un lugar fresco o proteger objetos enterrándolos.

Un comportamiento natural con distintas motivaciones

Cavar es un comportamiento natural en los perros, pero puede indicar algo más.

Según los especialistas, las razas activas o jóvenes, como terriers y pastores, suelen excavar como forma de ejercicio. En días calurosos, algunos perros cavan para recostarse en la tierra fresca, mientras que otros lo hacen para esconder juguetes o comida. También puede ser consecuencia del aburrimiento, la ansiedad o la falta de estimulación física y mental. El olfato influye: algunos excavan para atrapar insectos, raíces o roedores.

Evitar el castigo y buscar soluciones

pozos
Según los especialistas, las razas activas o jóvenes, como terriers y pastores, suelen excavar como forma de ejercicio.

Los expertos coinciden en que no se debe castigar físicamente al perro, ya que esto no resuelve el problema y puede empeorar su conducta. En cambio, recomiendan identificar el motivo detrás del comportamiento y ofrecer alternativas que canalicen su energía. Por eso ofrecen estos consejos para evitar que tu perro cave en el jardín:

  • Aumentar el ejercicio diario: paseos más largos, juegos de correr y buscar.
  • Estimulación mental: juguetes interactivos o juegos de olfato.
  • Zonas permitidas para cavar: crear un sector con arena o tierra donde pueda escarbar libremente.
  • Proporcionar sombra y agua fresca: evitar que cave buscando un lugar fresco.
  • Acompañarlo más tiempo: reducir el aburrimiento y la ansiedad por soledad.
  • Visita al veterinario: descartar problemas de salud o ansiedad severa.
