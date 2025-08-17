Por qué tu perro hace pozos en el jardín y qué recomiendan los veterinarios para evitarlo

Si tu perro llena el jardín de pozos o agujeros, no siempre es por travesura. Veterinarios explican que cavar es parte de su instinto y puede tener múltiples causas, desde la necesidad de liberar energía hasta buscar un lugar fresco o proteger objetos enterrándolos.
Un comportamiento natural con distintas motivaciones
Cavar es un comportamiento natural en los perros, pero puede indicar algo más.
Según los especialistas, las razas activas o jóvenes, como terriers y pastores, suelen excavar como forma de ejercicio. En días calurosos, algunos perros cavan para recostarse en la tierra fresca, mientras que otros lo hacen para esconder juguetes o comida. También puede ser consecuencia del aburrimiento, la ansiedad o la falta de estimulación física y mental. El olfato influye: algunos excavan para atrapar insectos, raíces o roedores.
Evitar el castigo y buscar soluciones
Los expertos coinciden en que no se debe castigar físicamente al perro, ya que esto no resuelve el problema y puede empeorar su conducta. En cambio, recomiendan identificar el motivo detrás del comportamiento y ofrecer alternativas que canalicen su energía. Por eso ofrecen estos consejos para evitar que tu perro cave en el jardín: