Cavar es un comportamiento puede parecer algo natural en los perros, pero puede indicar algo más. Veterinarios explican cómo entenderlo y controlarlo.

Por qué tu perro hace pozos en el jardín y qué recomiendan los veterinarios para evitarlo

Si tu perro llena el jardín de pozos o agujeros, no siempre es por travesura. Veterinarios explican que cavar es parte de su instinto y puede tener múltiples causas, desde la necesidad de liberar energía hasta buscar un lugar fresco o proteger objetos enterrándolos.

Un comportamiento natural con distintas motivaciones pozos2 Cavar es un comportamiento natural en los perros, pero puede indicar algo más. Web Según los especialistas, las razas activas o jóvenes, como terriers y pastores, suelen excavar como forma de ejercicio. En días calurosos, algunos perros cavan para recostarse en la tierra fresca, mientras que otros lo hacen para esconder juguetes o comida. También puede ser consecuencia del aburrimiento, la ansiedad o la falta de estimulación física y mental. El olfato influye: algunos excavan para atrapar insectos, raíces o roedores.

Evitar el castigo y buscar soluciones pozos Según los especialistas, las razas activas o jóvenes, como terriers y pastores, suelen excavar como forma de ejercicio. Web Los expertos coinciden en que no se debe castigar físicamente al perro, ya que esto no resuelve el problema y puede empeorar su conducta. En cambio, recomiendan identificar el motivo detrás del comportamiento y ofrecer alternativas que canalicen su energía. Por eso ofrecen estos consejos para evitar que tu perro cave en el jardín:

Aumentar el ejercicio diario: paseos más largos, juegos de correr y buscar.

Estimulación mental: juguetes interactivos o juegos de olfato.

Zonas permitidas para cavar: crear un sector con arena o tierra donde pueda escarbar libremente.

Proporcionar sombra y agua fresca: evitar que cave buscando un lugar fresco.

Acompañarlo más tiempo: reducir el aburrimiento y la ansiedad por soledad.

Visita al veterinario: descartar problemas de salud o ansiedad severa.