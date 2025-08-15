15 de agosto de 2025 - 12:35

7 pasos clave que tenés que seguir en agosto para que tu jardín deslumbre con colores vibrantes este verano

Conocé los secretos de jardín, jardinería y plantas que te permitirán lograr un espacio lleno de vida, color y frescura cuando llegue el calor.

Colores vibrantes en tu jardín gracias a la jardinería y cuidado de plantas.

Colores vibrantes en tu jardín gracias a la jardinería y cuidado de plantas.

Preparar la base: el suelo es la prioridad

Antes de pensar en flores y tonalidades, es fundamental trabajar el suelo. Un terreno rico en nutrientes favorece que las plantas absorban lo que necesitan. La jardinería moderna recomienda airear la tierra, agregar compost orgánico y evitar químicos que puedan alterar el equilibrio del ecosistema. Un suelo sano se traduce en un jardín más fuerte y resistente.

Colores vibrantes en tu jard&iacute;n gracias a la jardiner&iacute;a y cuidado de plantas.

Colores vibrantes en tu jardín gracias a la jardinería y cuidado de plantas.

Un dato curioso: según un estudio de la Universidad Nacional de La Plata, los suelos tratados con materia orgánica retienen un 30% más de humedad, algo vital para enfrentar los días calurosos.

El riego perfecto: ni mucho, ni poco

En jardinería, el riego es un arte. Regar demasiado puede pudrir las raíces, mientras que hacerlo poco marchita las plantas. Lo ideal es aplicar agua temprano en la mañana o al anochecer, evitando que el sol directo la evapore. Para un jardín vibrante, la constancia vale más que la cantidad.

Investigaciones de la FAO confirman que un riego por goteo bien calibrado puede reducir el consumo de agua en un 50% sin afectar la salud de las plantas.

Colores vibrantes en tu jard&iacute;n gracias a la jardiner&iacute;a y cuidado de plantas.

Colores vibrantes en tu jardín gracias a la jardinería y cuidado de plantas.

La selección correcta de especies

No todas las plantas responden igual al calor. Elegir especies adaptadas al clima argentino garantiza un jardín saludable. Las opciones más recomendadas incluyen:

  • Petunias: resisten altas temperaturas y florecen todo el verano.

  • Lavandas: aromáticas y repelentes de insectos.

  • Zinnias: muy coloridas y fáciles de cuidar.

    Colores vibrantes en tu jard&iacute;n gracias a la jardiner&iacute;a y cuidado de plantas.

    Colores vibrantes en tu jardín gracias a la jardinería y cuidado de plantas.

La jardinería consciente sugiere combinar especies de floración prolongada con plantas de follaje atractivo para mantener el color incluso entre temporadas.

Con estos 7 pasos (que también incluyen la poda estratégica, el control de plagas natural, el uso de fertilizantes ecológicos y el acolchado para retener humedad) tu jardín puede convertirse en el protagonista del verano. Cuidar cada detalle es asegurarte de que el calor no sea un enemigo, sino el momento en el que tu espacio verde muestre todo su esplendor.

