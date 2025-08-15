15 de agosto de 2025 - 01:50

Mar del Plata: apuñaló al perro de su vecina porque mordió a su caniche y terminó presa

La agresora de 42 años fue imputada por “amenazas y daño”, mientras que ella aseguró que “actuó para defender a su mascota”.

Una mujer de 42 años fue detenida en Mar del Plata luego de discutir con sus vecinos y apuñalar a un perro. Según informó Noticias Argentinas, el ataque ocurrió después de que el animal se escapó de su casa y mordió a un caniche llamado León, mascota de la mujer demorada.

Cómo ocurrió el ataque

El hecho se produjo este lunes por la tarde en el barrio Libertad, cuando el perro de la acusada salió de su hogar y fue mordido por el animal de la vecina. La dueña del caniche rescató a su mascota y fue hasta la casa del otro perro, cuando la mujer amenazó a los dueños y atacó al animal con un cuchillo.

Luego, los efectivos de la Policía Local llegaron al lugar tras un llamado al 911, debido a los gritos que retumbaron en el barrio. Finalmente, la policía detuvo a la agresora y la trasladó a la comisaría sexta, donde aún permanece aprehendida.

Estado de los perros y declaración de la detenida

Tras el hecho, los dos perros recibieron atención y ambos se encuentran fuera de peligro. Por otro lado, la mujer declaró este martes en Tribunales que “actuó para defender a su mascota”. Sin embargo, el fiscal Eduardo Layús la imputó por los delitos de “amenazas y daño”. Finalmente, la agresora seguirá alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán hasta la audiencia de excarcelación.

