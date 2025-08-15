15 de agosto de 2025 - 18:25

Santa Fe: fue a rescatar a su perro en las vías y murió al ser embestida por un tren

El hecho tuvo lugar en la localidad de San Lorenzo, donde una mujer fue atropellada por un tren mientras intentaba salvar a su mascota que se había escapado.

Fue a rescatar a su perro en las vías y perdió la vida al ser embestida por un tren en Santa Fe

Fue a rescatar a su perro en las vías y perdió la vida al ser embestida por un tren en Santa Fe

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 59 años falleció este viernes en la provincia de Santa Fe luego de ser atropellada por un tren mientras intentaba rescatar a su perro que se había escapado hacia las vías.

Leé además

Un millonario de Estados Unidos murió embestido por un búfalo durante un safari de caza en Sudáfrica

Un millonario de Estados Unidos murió embestido por un búfalo durante un safari de caza en Sudáfrica

Por Redacción Mundo
Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por un colectivo fuera de servicio, el accidente ocurrió en la avenida Pueyrredón, frente a la estación de Once. 

Murió un ciclista tras ser atropellado por un colectivo frente a la estación de Once

Por Redacción Sociedad

Según informaron los bomberos de la zona, el animal había escapado y la mujer intentó retirarlo del carril cuando fue embestida por una formación del Nuevo Central Argentino (NCA).

El trágico suceso tuvo lugar el jueves, minutos antes de las 22, cerca de las calles Suiza y Uruguay, en la localidad santafesina de San Lorenzo. La víctima, identificada como Delia Cáceres, estaba paseando a sus perros cuando uno de ellos se soltó y corrió hacia las vías.

En su intento por salvar al animal, fue alcanzada por el tren. El perro murió en el acto, según reportaron medios locales. Cáceres, en tanto, fue trasladada de urgencia con heridas graves.

A causa del fuerte impacto, la mujer perdió el conocimiento y sufrió múltiples traumatismos. Fue atendida inicialmente en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, pero debido a la gravedad de su estado, fue derivada al Hospital Escuela Eva Perón, en Granadero Baigorria, donde falleció alrededor de las 7 de la mañana del viernes.

Según el medio El Once, la víctima vivía a unos 50 metros del lugar del accidente. En el operativo participaron Bomberos Voluntarios y Zapadores de San Lorenzo, efectivos de la comisaría 7ª y personal de Tránsito municipal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una joven identificada como Ariana Lucía Rosales, de 18 años, murió anoche tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Cordón del Plata y Ejército de los Andes, en el Barrio San Martín, de Ciudad.

Murió una joven de 18 años tras un choque entre motos: una era robada y un conductor se fugó

Por Redacción Policiales
 Neuquén: un nene de dos años murió atragantado luego de comer un caramelo.

Neuquén: un niño de dos años murió atragantado tras ingerir un caramelo

Por Redacción Sociedad
Javier Milei prepara una gira por las provincias para respaldar a sus candidatos.

En campaña: Javier Milei prepara una gira por Mendoza y más provincias para respaldar a sus candidatos

Por Redacción Política
video: le robaron el celular a un juez de la corte suprema mientras cenaba en un bar

Video: le robaron el celular a un juez de la Corte Suprema mientras cenaba en un bar

Por Redacción Policiales