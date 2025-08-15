Santa Fe: fue a rescatar a su perro en las vías y murió al ser embestida por un tren

El hecho tuvo lugar en la localidad de San Lorenzo, donde una mujer fue atropellada por un tren mientras intentaba salvar a su mascota que se había escapado.

Fue a rescatar a su perro en las vías y perdió la vida al ser embestida por un tren en Santa Fe

Una mujer de 59 años falleció este viernes en la provincia de Santa Fe luego de ser atropellada por un tren mientras intentaba rescatar a su perro que se había escapado hacia las vías.

Según informaron los bomberos de la zona, el animal había escapado y la mujer intentó retirarlo del carril cuando fue embestida por una formación del Nuevo Central Argentino (NCA).

El trágico suceso tuvo lugar el jueves, minutos antes de las 22, cerca de las calles Suiza y Uruguay, en la localidad santafesina de San Lorenzo. La víctima, identificada como Delia Cáceres, estaba paseando a sus perros cuando uno de ellos se soltó y corrió hacia las vías.

En su intento por salvar al animal, fue alcanzada por el tren. El perro murió en el acto, según reportaron medios locales. Cáceres, en tanto, fue trasladada de urgencia con heridas graves.

A causa del fuerte impacto, la mujer perdió el conocimiento y sufrió múltiples traumatismos. Fue atendida inicialmente en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, pero debido a la gravedad de su estado, fue derivada al Hospital Escuela Eva Perón, en Granadero Baigorria, donde falleció alrededor de las 7 de la mañana del viernes.