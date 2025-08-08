8 de agosto de 2025 - 18:23

Murió un ciclista tras ser atropellado por un colectivo frente a la estación de Once

Un joven de 28 años perdió la vida en Balvanera al ser embestido por un colectivo fuera de servicio frente a la estación ferroviaria de Once.

Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por un colectivo fuera de servicio, el accidente ocurrió en la avenida Pueyrredón, frente a la estación de Once.&nbsp;

Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por un colectivo fuera de servicio, el accidente ocurrió en la avenida Pueyrredón, frente a la estación de Once. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un ciclista de 28 años falleció este jueves luego de ser atropellado por un colectivo de la línea 19 en el barrio porteño de Balvanera, justo frente a la estación ferroviaria de Once. El accidente tuvo lugar sobre la avenida Pueyrredón, una zona con alto tránsito peatonal y vehicular debido a la gran cantidad de usuarios que utilizan el tren Sarmiento para dirigirse hacia el conurbano bonaerense.

Leé además

Un hombre se escapó sin pagar de una estación de servicio, atropelló a dos mujeres y fue detenido.

Buenos Aires: se fue sin pagar de una estación de servicio y atropelló a dos mujeres

Por Redacción Policiales
CM Ganz Mavag y CM Schindler

El Ferrocarril Trasandino llega a Buenos Aires a través de una muestra fotográfica que repasa su historia

Por Miguel Títiro

Fuentes policiales indicaron que Bomberos de la Ciudad acudieron rápidamente al lugar y encontraron el colectivo detenido sobre la calzada, mientras que la víctima yacía al costado derecho. Personal del SAME realizó maniobras de reanimación pero confirmó el fallecimiento del ciclista en el lugar.

El colectivo involucrado estaba fuera de servicio y no transportaba pasajeros al momento del accidente. Por la gravedad de lo ocurrido, el tránsito en la avenida Pueyrredón se interrumpió durante varios minutos para permitir las tareas de peritaje por parte de la Policía Científica.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del incidente y deslindar responsabilidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Apareció sangre en un río de Buenos Aires y crece la alerta entre los vecinos

Apareció sangre en un río de Buenos Aires y crece la alerta entre los habitantes

Por Redacción Sociedad
De cara al ciclo lectivo 2026, la Expo Educativa Mendoza 2025 fue, una vez más, el epicentro de miles de consultas de jóvenes que se enfrentan al desafío de elegir una carrera de nivel superior.  Foto: UNCuyo

"Hay mucho temor a equivocarse": las carreras más consultadas y qué prefieren los jóvenes que buscan universidad

Por Verónica De Vita
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 8 de agosto

Por Redacción
La jueza Makintach, suspendida y bajo proceso político, aguarda la decisión del gobernador Kicillof sobre su renuncia en medio de la polémica por el documental del caso Maradona.

Caso jueza Makintach: Kicillof aún no acepta su renuncia y avanza el juicio político

Por Redacción Sociedad