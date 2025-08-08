Murió un ciclista tras ser atropellado por un colectivo frente a la estación de Once

Un joven de 28 años perdió la vida en Balvanera al ser embestido por un colectivo fuera de servicio frente a la estación ferroviaria de Once.

Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por un colectivo fuera de servicio, el accidente ocurrió en la avenida Pueyrredón, frente a la estación de Once.

Un ciclista de 28 años falleció este jueves luego de ser atropellado por un colectivo de la línea 19 en el barrio porteño de Balvanera, justo frente a la estación ferroviaria de Once. El accidente tuvo lugar sobre la avenida Pueyrredón, una zona con alto tránsito peatonal y vehicular debido a la gran cantidad de usuarios que utilizan el tren Sarmiento para dirigirse hacia el conurbano bonaerense.

Fuentes policiales indicaron que Bomberos de la Ciudad acudieron rápidamente al lugar y encontraron el colectivo detenido sobre la calzada, mientras que la víctima yacía al costado derecho. Personal del SAME realizó maniobras de reanimación pero confirmó el fallecimiento del ciclista en el lugar.

El colectivo involucrado estaba fuera de servicio y no transportaba pasajeros al momento del accidente. Por la gravedad de lo ocurrido, el tránsito en la avenida Pueyrredón se interrumpió durante varios minutos para permitir las tareas de peritaje por parte de la Policía Científica.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del incidente y deslindar responsabilidades.