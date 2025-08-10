Neuquén: un niño de dos años murió atragantado tras ingerir un caramelo

El menor fue trasladado a diferentes sanatorios. Del primer hospital fue derivado ante la complejidad del cuadro, pero en el camino se determinó el desvío a otro nosocomio porque la situación era crítica. Lamentablemente no llegó con vida.

El viernes, un niño de dos años murió luego de atragantarse al comer una golosina. El hecho se difundió en las últimas horas tomando alcance nacional y dejando constancia del trágico hecho que enluta a la localidad neuquina de Loncopué.

El episodio comenzó con la ingesta accidental de un caramelo por parte del menor -identificado como Thiago Ismael Jara-, que se alojó en la vía respiratoria e impidió su normal respiración. Thiago necesitaba atención médica urgente pero su cuadro se complicó muy rápido, lo que derivó en una serie de traslados para buscar una asistencia más especializada.

Ante la primera asistencia en el hospital local de Loncopué, los médicos resolvieron trasladarlo al Hospital de Zapala debido a la complejidad del cuadro. Sin embargo, durante el viaje y ante el agravamiento del estado de salud, el equipo médico interviniente determinó que era necesario ingresar al niño en el Hospital de Las Lajas, para brindarle atención crítica.

Neuquén: un nene de dos años murió atragantado luego de comer un caramelo. El comunicado de la intendencia de Loncopué tras la muerte de Thiago. redes De los traslados participaron distintos equipos de enfermeros, médicos de guardia y un pediatra-neonatólogo para intentar revertir el cuadro que presentaba el menor. Incluso, efectivos de la Comisaría 26 de Loncopué se sumaron al operativo sanitario para garantizar la seguridad durante el trayecto y facilitar la circulación de la ambulancia, habilitando el paso y evitando inconvenientes vinculados al tránsito.

Lamentablemente, cuando Thiago llegó al Hospital de Zapala se constató el fallecimiento como consecuencia de una asfixia por cuerpo extraño. Luego de conocerse el fatal desenlace, el intendente local Daniel Soto publicó un mensaje en sus redes sociales: “Con tristeza y pesar elevamos una oración por el eterno descanso de nuestro vecinito. Que la luz de ‘Thiaguito’ brille eternamente en el corazón de quienes lo conocieron. Con resignación y mucho cariño, esperamos que puedan sobrellevar este momento tan doloroso”.