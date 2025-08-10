Un pasajero intentó robarle a un taxista y provocó un accidente en Godoy Cruz: su padre lo entregó

Ocurrió en la madrugada de hoy. La víctima sufrió traumatismos en el tórax y pierna.

Un pasajero intentó robarle a un taxista y provocó un accidente de tránsito: su padre lo entregó.

En la madrugada de este domingo, un joven de 19 años fue detenido luego de intentar asaltar a un taxista en el barrio Jardín Hipódromo de Godoy Cruz.

El hecho ocurrió cerca de las 4.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre un taxi que había colisionado contra la acequia y un árbol, producto de un intento de robo.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 40° asistió a la víctima, un hombre de 29 años, quien relató que había levantado a dos pasajeros y, al llegar a la zona, fue amenazado con un arma de fuego y golpeado en la cabeza con la culata. El ataque provocó que perdiera el control del vehículo y quedara atrapado dentro.

Los agresores escaparon sin concretar el robo. En el interior del taxi, la policía halló un revólver calibre .38, presuntamente utilizado en el hecho. El conductor fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y diagnosticado con traumatismo de tórax y en el pie derecho, siendo trasladado a un centro asistencial.