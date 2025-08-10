10 de agosto de 2025 - 14:14

Un pasajero intentó robarle a un taxista y provocó un accidente en Godoy Cruz: su padre lo entregó

Ocurrió en la madrugada de hoy. La víctima sufrió traumatismos en el tórax y pierna.

Un pasajero intentó robarle a un taxista y provocó un accidente de tránsito: su padre lo entregó.

Un pasajero intentó robarle a un taxista y provocó un accidente de tránsito: su padre lo entregó.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la madrugada de este domingo, un joven de 19 años fue detenido luego de intentar asaltar a un taxista en el barrio Jardín Hipódromo de Godoy Cruz.

Leé además

Ribonetto. Un viejo conocido de la casa es quien se hará cargo del primer equipo de Godoy Cruz, tras la salida del rosarino Solari.  

Walter Ribonetto, el elegido para tomar las riendas de Godoy Cruz

Por Redacción Deportes
Esteban Solari dejó de ser el DT de Godoy Cruz. Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Esteban Solari dejó de ser el DT de Godoy Cruz y trascendió su posible reemplazo

Por Redacción Deportes

El hecho ocurrió cerca de las 4.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre un taxi que había colisionado contra la acequia y un árbol, producto de un intento de robo.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 40° asistió a la víctima, un hombre de 29 años, quien relató que había levantado a dos pasajeros y, al llegar a la zona, fue amenazado con un arma de fuego y golpeado en la cabeza con la culata. El ataque provocó que perdiera el control del vehículo y quedara atrapado dentro.

Los agresores escaparon sin concretar el robo. En el interior del taxi, la policía halló un revólver calibre .38, presuntamente utilizado en el hecho. El conductor fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y diagnosticado con traumatismo de tórax y en el pie derecho, siendo trasladado a un centro asistencial.

Minutos después, un hombre llamó al 911 para informar que su hijo había llegado herido a su domicilio y confesado su participación en el asalto. Ante esto, efectivos policiales se presentaron en la vivienda ubicada en el barrio Campo Papa, donde procedieron a la aprehensión del sospechoso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dos violentos asaltas en la vía publica marcaron una noche agitada en el Gran Mendoza. 

Motochorros sorprendieron a un chofer de aplicación que esperaba a una pasajera y le robaron $300 mil

Por Redacción Policiales
Esteban Solari se retiró del estadio bajo una silbatina, además de una lluvia de críticas por el flojo rendimiento del equipo, que sumó su primera derrota en el Clausura y el Feliciano Gambarte.

"Nos queda un sabor muy amargo": Esteban Solari, bajo la lupa en Godoy Cruz

Por Sergio Faria
El Expreso no logró tener profundidad en el juego en los últimos metros en el primer tiempo.

Liga Profesional: Godoy Cruz cayó ante Gimnasia y no levanta cabeza en el torneo

Por Sergio Faria
Olaya Pescara de Tomba

Debatirán sobre la figura de Olaya Pescara de Tomba

Por Miguel Títiro