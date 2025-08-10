Choque y vuelco en la peligrosa "curva del tiempo" de la Ruta 7: tránsito cortado en Alta Montaña

Dos camiones colisionaron a la altura del kilómetro 1202. Gendarmería Nacional advirtió que la calzada está totalmente cortada, pero trabajan para descongestionar el tránsito.

Un accidente de tránsito acaba de suceder en la conocida “curva del tiempo” de la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1202. El siniestro obligó a la suspensión del tránsito en ambos sentidos en Alta Montaña, debido a que “no hay lugar para pasar”, según confirmó Gendarmería Nacional.

La “curva del tiempo” se encuentra entre los diez tramos más peligrosos de la ruta nacional directos al Paso Internacional Cristo Redentor. Esto se debe a la falta de mantenimiento o conductas inapropiadas por parte de los conductores que transitan la zona.

Accidente en Ruta 7 El hecho se produjo cuando un camión colisionó contra otro rodado del mismo porte, provocando su vuelco sobre la calzada. Por la magnitud del siniestro, no hay paso alternativo disponible y el tránsito está completamente cortado.

En el lugar trabajan personal de emergencias médicas, Policía de Mendoza y efectivos de Gendarmería Nacional para asistir a los involucrados, retirar los vehículos y restablecer la circulación lo antes posible.