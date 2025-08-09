9 de agosto de 2025 - 09:47

Murió una joven de 18 años tras un choque entre motos: una era robada y un conductor se fugó

Ocurrió en el interior del barrio San Martín, en Ciudad. La joven fallecida, identificada como Ariana Lucía Rosales, viajaba como acompañante en una moto robada junto a un hombre que se fugó.

Una joven identificada como Ariana Lucía Rosales, de 18 años, murió anoche tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Cordón del Plata y Ejército de los Andes, en el Barrio San Martín, de Ciudad.



Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El hecho se registró alrededor de las 20:40. Al arribar al lugar, personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento de la joven, mientras que un segundo involucrado, identificado como H.D.R., de 27 años, fue trasladado al Hospital Central con lesiones.

Según las primeras investigaciones, la moto Honda GLH 150 cc conducida por H.D.R. habría colisionado con una Rouser NS 250 cc que fue encontrada abandonada en la vereda de la Manzana 24 del barrio y presentaba daños visibles. Este último vehículo tenía un pedido de secuestro por robo agravado desde el 8 de agosto de 2025.

Se presume que en esta motocicleta sustraída viajaban un hombre, que se fugó del lugar del accidente, y la joven fallecida, aunque las circunstancias exactas del siniestro aún se encuentran bajo investigación.

La Fiscalía de Instrucción, a cargo del Dr. Lezcano en el Polo Judicial, dispuso los procedimientos de rigor, el secuestro de la moto y la intervención de la Policía Científica en el lugar.

