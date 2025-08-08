8 de agosto de 2025 - 23:52

Aberrante: ayudó a un hombre que hacía dedo y este abusó de su hija

El abuso se produjo la semana pasada en Santiago del Estero, pero salió a la luz en las últimas horas tras la denuncia presentada por los padres de la niña.

Aberrante: ayudó a un hombre que hacía dedo y este abusó de su hija

Aberrante: ayudó a un hombre que hacía dedo y este abusó de su hija

A pedido de la fiscalía, la policía santiagueña inició un operativo para dar con un hombre que abusó de una menor, cuyo padre lo había subido a su vehículo cuando hacía dedo a la altura del departamento Banda.

En la madrugada del sábado pasado el matrimonio volvía de una fiesta familiar y mientras circulaban por un camino vecinal se encontraron con un desconocido, quien estaba haciendo dedo a la vera del camino. Sin dudarlo, se detuvieron y se ofrecieron a llevarlo.

De todas formas, los padres de la niña se percataron de la situación luego de que el hombre se bajó del auto, cuando la nena les contó lo sucedido.

Poco después, los padres de la menor se presentaron ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), por lo que se ordenó la realización de un operativo para dar con el paradero del depravado.

