El abuso se produjo la semana pasada en Santiago del Estero, pero salió a la luz en las últimas horas tras la denuncia presentada por los padres de la niña.

Aberrante: ayudó a un hombre que hacía dedo y este abusó de su hija

A pedido de la fiscalía, la policía santiagueña inició un operativo para dar con un hombre que abusó de una menor, cuyo padre lo había subido a su vehículo cuando hacía dedo a la altura del departamento Banda.

El hecho se produjo la semana pasada, pero salió a la luz en las últimas horas luego de la solicitud de la fiscal Daniela Yslas, tras la denuncia presentada por los padres de la niña, de once años.

En la madrugada del sábado pasado el matrimonio volvía de una fiesta familiar y mientras circulaban por un camino vecinal se encontraron con un desconocido, quien estaba haciendo dedo a la vera del camino. Sin dudarlo, se detuvieron y se ofrecieron a llevarlo.

Policía de Santiago del Estero. Policía de Santiago del Estero. Gentileza El hombre se sentó en el asiento trasero, junto a la menor, y aprovechándose de vulnerabilidad de la víctima la manoseó y tocó sus partes íntimas.

De todas formas, los padres de la niña se percataron de la situación luego de que el hombre se bajó del auto, cuando la nena les contó lo sucedido.