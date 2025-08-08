Escapó del juzgado: Claudio Contardi volvió a reafirmar su inocencia frente a la denuncia de Julieta Prandi

En compañía de sus abogados, Contardi caminó hasta un vehículo blanco. Se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.

Claudio Contardi reafirmó su inocencia durante la instancia de alegatos finales en el juicio que enfrenta por abuso sexual. Luego de sus palabras, abandonó el recinto judicial. La audiencia se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana y, al finalizar, Contardi salió por una puerta trasera, donde evitó el contacto con la prensa.

La decisión del tribunal El tribunal dispuso que el imputado tenga prohibida la salida del país y estableció una medida cautelar que le impide acercarse a Julieta Prandi y a sus hijos en un radio de 300 metros. El proceso judicial se encuentra en su tramo final: tras la etapa de alegatos, los jueces iniciarán la deliberación para dictar el veredicto, cuya lectura fue programada para el miércoles 12 de agosto.

Relató que vivió un calvario de casi dos décadas: "Me aislaron, me humillaron, me apartaron de mi familia. Estuve años sin ver a mi familia, me quedé sola. Yo ya estuve muerta, todavía no me siento una persona viva y feliz".

Se refirió a las secuelas emocionales: “Todavía intento volver a sonreír, a sentirme segura, volver a no recordar los hechos aberrantes que tuve que soportar. Me hubiese encantado no despertarme más”. Aclaró que no busca un resarcimiento económico: “No se trata de dinero. Me sacó absolutamente todo. Todo lo hice con mi trabajo. No necesito absolutamente nada, no necesito justicia. No lo pido por mí, lo pido por todas las que estoy representando”.