Escapó del juzgado: Claudio Contardi volvió a reafirmar su inocencia frente a la denuncia de Julieta Prandi

Claudio Contardi reafirmó su inocencia durante la instancia de alegatos finales en el juicio que enfrenta por abuso sexual. Luego de sus palabras, abandonó el recinto judicial. La audiencia se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana y, al finalizar, Contardi salió por una puerta trasera, donde evitó el contacto con la prensa.
La decisión del tribunal
El tribunal dispuso que el imputado tenga prohibida la salida del país y estableció una medida cautelar que le impide acercarse a Julieta Prandi y a sus hijos en un radio de 300 metros. El proceso judicial se encuentra en su tramo final: tras la etapa de alegatos, los jueces iniciarán la deliberación para dictar el veredicto, cuya lectura fue programada para el miércoles 12 de agosto.
Las palabras de Julieta Prandi
En la jornada previa, Julieta Prandi utilizó sus palabras finales para describir el sufrimiento que asegura haber padecido. Visiblemente conmovida, comenzó diciendo: “No es fácil estar en mis zapatos hoy. Fueron muchos años donde esperé y soñé tenerlos enfrente. Añoraba este momento con toda mi vida. Hoy estamos acá para juzgar si fui o no violada. Yo no fui violada una vez, fui violada una infinidad de veces”.
Comenzó el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado a Julieta Prandi
Comenzó el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado a Julieta Prandi.
Relató que vivió un calvario de casi dos décadas: “Me aislaron, me humillaron, me apartaron de mi familia. Estuve años sin ver a mi familia, me quedé sola. Yo ya estuve muerta, todavía no me siento una persona viva y feliz”.
Se refirió a las secuelas emocionales: “Todavía intento volver a sonreír, a sentirme segura, volver a no recordar los hechos aberrantes que tuve que soportar. Me hubiese encantado no despertarme más”. Aclaró que no busca un resarcimiento económico: “No se trata de dinero. Me sacó absolutamente todo. Todo lo hice con mi trabajo. No necesito absolutamente nada, no necesito justicia. No lo pido por mí, lo pido por todas las que estoy representando”.
Emanuel Ortega
Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.
Web
También advirtió sobre el desgaste y la exposición de las víctimas en los procesos judiciales: “Somos muchas las que nos sometemos al escarnio. Es muy doloroso y humillante, no se lo deseo a nadie”. Su solicitud fue concreta: “Quiero que el tribunal haga Justicia. Que lo que me queda de vida, pueda ser en paz”. Alertó sobre un posible riesgo: “Sepan que en estos días esta persona es capaz de hacer cualquier cosa. Por mi vida y la de mis hijos les voy a pedir que lo detengan. Van a ser responsables de lo que pueda pasar”.
Prandi concluyó con un mensaje contundente: “Esta persona no se va a manchar las manos, pero tiene mucha gente que es capaz de hacerlo. Yo no quiero estar muerta dos veces, déjenme vivir en paz. Gracias por escucharme”.