8 de agosto de 2025 - 18:34

Escapó del juzgado: Claudio Contardi volvió a reafirmar su inocencia frente a la denuncia de Julieta Prandi

En compañía de sus abogados, Contardi caminó hasta un vehículo blanco. Se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.

image
Por Redacción Espectáculos

Claudio Contardi reafirmó su inocencia durante la instancia de alegatos finales en el juicio que enfrenta por abuso sexual. Luego de sus palabras, abandonó el recinto judicial. La audiencia se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana y, al finalizar, Contardi salió por una puerta trasera, donde evitó el contacto con la prensa.

Leé además

Comenzó el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado a Julieta Prandi.

Revés para Julieta Prandi: la Justicia rechazó la prisión preventiva para Claudio Contardi

Por Redacción Policiales
julieta prandi hablo en la previa a los alegatos del juicio contra su ex: es un criminal, tiene que estar detenido

Julieta Prandi habló en la previa a los alegatos del juicio contra su ex: "Es un criminal, tiene que estar detenido"

Por Redacción Policiales

La decisión del tribunal

El tribunal dispuso que el imputado tenga prohibida la salida del país y estableció una medida cautelar que le impide acercarse a Julieta Prandi y a sus hijos en un radio de 300 metros. El proceso judicial se encuentra en su tramo final: tras la etapa de alegatos, los jueces iniciarán la deliberación para dictar el veredicto, cuya lectura fue programada para el miércoles 12 de agosto.

Embed

Las palabras de Julieta Prandi

En la jornada previa, Julieta Prandi utilizó sus palabras finales para describir el sufrimiento que asegura haber padecido. Visiblemente conmovida, comenzó diciendo: “No es fácil estar en mis zapatos hoy. Fueron muchos años donde esperé y soñé tenerlos enfrente. Añoraba este momento con toda mi vida. Hoy estamos acá para juzgar si fui o no violada. Yo no fui violada una vez, fui violada una infinidad de veces”.

Comenzó el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado a Julieta Prandi
Comenzó el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado a Julieta Prandi.

Comenzó el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado a Julieta Prandi.

Relató que vivió un calvario de casi dos décadas: “Me aislaron, me humillaron, me apartaron de mi familia. Estuve años sin ver a mi familia, me quedé sola. Yo ya estuve muerta, todavía no me siento una persona viva y feliz”.

Se refirió a las secuelas emocionales: “Todavía intento volver a sonreír, a sentirme segura, volver a no recordar los hechos aberrantes que tuve que soportar. Me hubiese encantado no despertarme más”. Aclaró que no busca un resarcimiento económico: “No se trata de dinero. Me sacó absolutamente todo. Todo lo hice con mi trabajo. No necesito absolutamente nada, no necesito justicia. No lo pido por mí, lo pido por todas las que estoy representando”.

Emanuel Ortega
Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.

Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.

También advirtió sobre el desgaste y la exposición de las víctimas en los procesos judiciales: “Somos muchas las que nos sometemos al escarnio. Es muy doloroso y humillante, no se lo deseo a nadie”. Su solicitud fue concreta: “Quiero que el tribunal haga Justicia. Que lo que me queda de vida, pueda ser en paz”. Alertó sobre un posible riesgo: “Sepan que en estos días esta persona es capaz de hacer cualquier cosa. Por mi vida y la de mis hijos les voy a pedir que lo detengan. Van a ser responsables de lo que pueda pasar”.

Prandi concluyó con un mensaje contundente: “Esta persona no se va a manchar las manos, pero tiene mucha gente que es capaz de hacerlo. Yo no quiero estar muerta dos veces, déjenme vivir en paz. Gracias por escucharme”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el exmarido de julieta prandi no podra salir del pais y piden 50 anos de carcel: cuando habra veredicto final

El exmarido de Julieta Prandi no podrá salir del país y piden 50 años de cárcel: cuándo habrá veredicto final

Por Redacción Policiales
Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.

El pedido desesperado que Emanuel Ortega le hizo a la Justicia durante el juicio contra Claudio Contardi

Por Agustín Zamora
 Claudio Contardi y Julieta Prandi.

Claudio Contardi asegura que es "inocente y el tiempo lo demostrará": Julieta Prandi exige las pericias

Por Redacción Policiales
Discusión entre los abogados de Julieta Prandi y Claudio Contardi.

Tenso cruce "cara a cara" entre los abogados de Julieta Prandi y Claudio Contardi en plena audiencia

Por Redacción Policiales