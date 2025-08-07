Revés para Julieta Prandi: la Justicia rechazó la prisión preventiva para Claudio Contardi

Tenso cruce "cara a cara" entre los abogados de Julieta Prandi y Claudio Contardi en plena audiencia

Comenzó el juicio contra el exmarido de Julieta Prandi: "Contar este infierno en un rato es imposible"

La solicitud fue impulsada por el abogado Javier Baños y acompañada por Fernando Burlando, quien explicó que se trató de una medida preventiva “para evitar que Claudio Contardi no asista mañana al juicio” previsto para este viernes y “ante un posible riesgo para Julieta y sus hijos” .

“El fiscal Christian Fabio señaló que le pareció prematuro el pedido de la preventiva para Contardi a raíz de que en estos días se dicta el veredicto”, sostuvo Baños, quien se mostró contento con el trabajo del representante del Ministerio Público Fiscal: “Estamos muy conformes, lo felicitamos al fiscal”.

En este sentido, explicó que este jueves declararon ocho testigos, entre ellos, el actual novio de su clienta, Emmanuel Ortega, y otras amigas de la denunciante.

Burlando calificó de “contundente” el testimonio de Ortega porque narró el calvario que vivió la damnificada: “Habló de violencia física, psicológica, económica y verbal”.

“Este viernes a las 10:00 son los alegatos en el Tribunal de Campana”, remarcó Baños, quien agregó que la restricción de acercamiento para que Contardi no se acerque a Julieta y los hijos fue ratificada: “Es algo muy importante”.

A su vez, el letrado enfatizó en que la defensa del empresario gastronómico no ofreció testigos, por lo que el juicio oral y público tuvo un desarrollo rápido: “Escuchamos a 14 testigos, los que ofreció la fiscalía y el particular damnificado, por eso todo tan rápido. En el caso contrario, quizás había el doble de declaraciones”.

El acusado por abuso sexual agravado se negó a someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas, mientras que los peritos confirmaron las violaciones que sufrió la actriz.

“Yo soy inocente y el tiempo lo demostrará”, señaló Contardi en declaraciones televisivas, a la vez que indicó que, en el medio de toda la situación, hicieron “notas divinas” junto a su familia.

Luego, fue consultado sobre sus pasos hacia la Justicia y recalcó: “Yo soy inocente y el tiempo lo demostrará”. Aunque, detalló que “según Julieta fue un buen padre” y que por esa razón no entiende por qué lo denunció.

Por otro lado, Julieta Prandi, desde otra de las entradas del Tribunal junto con su abogado Javier Baños expresó: “No hay una condena que equivalga a los años que me robó y a la no vida que tuve que transitar”.

Además, Prandi recordó que Emanuel Ortega, actual pareja, llegó a su vida en 2020, en medio de un escenario de violencia y abandono institucional: “Vivía una atrocidad tras otra con mis hijos, la Justicia y la violencia que recibí, además de todas las consecuencias que eso me trajo”, dijo.

La modelo agradeció el apoyo de los medios y de quienes la acompañaron en el proceso: “Todavía pido disculpas a todos los que no pude contestar que me estuvieron mandando mensajes. Agradezco a quienes me brindan apoyo”.

En relación a la condena de entre 8 y 10 años, el letrado aseguró que hubo muchos obstáculos: “Puso muchos palos en la rueda para evitar el juicio”.