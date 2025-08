Comenzó el juicio contra el exmarido de Julieta Prandi: "Contar este infierno en un rato es imposible"

“Salí de mi casa amenazada de muerte. Pasé años de violencia psicológica, física, verbal y sexual”, declaró la actriz. También aseguró que sus padres declararán durante la jornada y concluyó: “Estoy fuerte y lista. Lo que no quiere decir que esté rota, porque a mí ya me rompieron, pero eso no significa que no voy a buscar justicia”.

El comienzo del juicio: cruces, demoras y declaraciones

Según informó TN, la audiencia comenzó con tensiones. Contardi pidió la nulidad del proceso y exigió un juicio por jurados, solicitud que fue rechazada por el fiscal. También se incorporaron dos abogados particulares, Claudio y Tomás Nitzcaner, como codefensores junto al abogado oficial Maximiliano Costa.

El acusado fue el primero en declarar, tras los alegatos de apertura. Prandi solicitó no estar presente durante el testimonio de su exmarido.

En su declaración, Contardi negó las acusaciones: “Nunca pensé estar acá. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida”, dijo. También rechazó haber ejercido violencia y afirmó: “No mato a nadie. ¿Pegarle alguna persona? Habrá sido alguna vez jugando al futbol, alguna patada. No soy una persona violenta”.

“Yo jamás hablé mal de la madre de mis hijos. No es ni una perversa, ni una mala mujer, ni una mala madre”, expresó.

El acusado repasó la historia de la pareja, habló sobre cuestiones económicas, propiedades y negó haber estafado a la actriz. “Yo le cobraba el sueldo a Julieta a veces, había hecho un poder porque trabajaba mucho... el poder jamás lo usé. Nunca, para ninguna compra, ni ninguna venta ni nada”, aseguró.

“Se me tildó de estafador y de mala persona, cuando siempre las casas se pusieron a nombre de ella” y sumó: “No le di la casa de Martínez por consejo de mi abogada. Eso consta en las declaraciones. Igualmente, pagué los intereses por los gastos ocasionales. Con una mano en el corazón, reconozco que le tendría que haber dado la casa de mis hijos. Porque después de todo, todo lo que tenemos nosotros es de nuestros hijos”.

El testimonio de Julieta Prandi

Luego de que Contardi abandonara la sala, ingresó Julieta Prandi para prestar declaración. “Estoy agradecida de poder estar hablando acá después de tanta espera. Fue mucha la agonía y demasiada la franela y los pasos que tuve que pasar para llegar hasta acá. Incluso hoy, con los artilugios que se usaron para intentar posponer o postergar el juicio”, comenzó hace minutos.

La modelo describió su relación con Contardi como un vínculo con una persona “controladora” y aseguró que el maltrato comenzó muchos años atrás. “Contar este infierno en un rato es imposible. No empezó ahora, empezó cuando me casé, cuando tuve el hijo y demás”.

“Mi embarazo transcurrió de manera hermosa. Trabajaba mucho, pero no tenía tiempo. No había tiempo de ir a cobrar a actores o a Telefé y esta persona me convence de firmar un poder administrativo. Ahí empezó a manejar mis cuentas. Hacía lo que se le cantaba”, relató.

“El control fue cada vez peor, era un control absoluto sobre mí. Me esperaba en las productoras, era un infierno”, sumó y dijo que su exmarido amenazó de muerte a una amiga suya.

La modelo contó que los abusos comenzaron "con una demanda de lo que me correspondía como esposa" y "empezó cuando dormía”.“Él llegaba y se me secaba la garganta. Es una persona que grita mucho, genera mucho respeto porque grita. Me decía que estaba vieja. Así me trataba”.

Sobre el divorcio declaró que le costó un año tomar la decisión: “Si pedía el divorcio en Escobar no tenía a nadie a quien pedirle ayuda. Por eso se me ocurrió comprar una casa en Martínez. Se puso todo el 2017 a remodelarla. En marzo de 2018 me dijo ‘esto era premeditado’. Por supuesto que era premeditado, yo sé que estás detrás del biombo, así que escúchalo basura”.

“Primero me dijo que me iba a matar a mí. Después dijo que iba a matar a mis hijos. 'Hasta que no me des la mitad de todo esto, no te vas de acá'. Eso me dijo".