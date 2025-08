Discusión de tránsito: le amputaron la mano tras recibir un machetazo y el atacante pidió perdón

El acusado: “Tendría que haberme dejado pegar”

Durante la audiencia de este martes, Curaqueo se mostró arrepentido y declaró: “Quiero pedirle disculpas al hombre, no pensé que iba a llegar a tanto. Solo me defendí porque él y su hijo vinieron a pegarme cuando yo ya estaba en el piso. Me tendría que haber dejado pegar. Me encuentro muy arrepentido”.