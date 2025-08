Julieta Prandi habló antes del inicio del juicio contra su exmarido por violación: "Fue una agonía"

Julieta Prandi confesó qué la llevó a divorciarse del padre de sus hijas Empieza el juicio contra el exmarido de Julieta Prandi

A las afueras de Radio Mitre, en pleno barrio de Recoleta, Prandi fue abordada por los móviles y los periodistas. Visiblemente conmovida y con su habitual entereza, no dudó en compartir cómo transita este proceso. “Preparándome con mi pareja, mis padres, mi hermana, con apoyo terapéutico. Desde el momento en que denuncié fue una agonía a la burocracia, la lentitud de la Justicia, cosas que te hacían dudar todo el tiempo de si iban a encontrar su camino. Finalmente, se elevó a juicio oral, pero tardó muchísimo, y ahora tengo la fe no solo en los abogados, sino en los jueces que van a escuchar todo lo que tuve que atravesar, como también los testigos, las pruebas y las pericias que me sometí siendo la víctima y mi expareja nunca permitió, declaró ni se sometió a las pericias”, expresó, dejando a la vista el peso que representa llegar a esta instancia tras años de agonía y lucha infatigable contra la burocracia y los tiempos judiciales.