Tenso cruce "cara a cara" entre los abogados de Julieta Prandi y Claudio Contardi en plena audiencia

“¿Se hizo la pericia? No se la hizo. ¿Se hizo la pericia psicológica? No se la hizo. ¿Se hizo la pericia psiquiátrica? No se la hizo. ¿Quiso contestar preguntas, durante la instrucción? No contestó. Julieta se sometió a todo tipo de instancia judicial. ¿Sabe qué? Vamos a discutir al Tribunal“, exclamó con firmeza.