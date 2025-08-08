8 de agosto de 2025 - 14:55

El exmarido de Julieta Prandi no podrá salir del país y piden 50 años de cárcel: cuándo habrá veredicto final

Tras los alegatos, el tribunal deberá analizar las pruebas presentadas y emitir su veredicto, que se dará a conocer en la fecha fijada.

Julieta Prandi
La medida se tomó durante la jornada de alegatos del juicio, en la que el fiscal Cristian Fabio, a cargo de la acusación, solicitó una pena de 20 años de prisión y la detención inmediata del imputado. La querella, en tanto, pidió una condena de 50 años. Por su parte, la defensa de Contardi reclamó la nulidad de todo el proceso judicial.

La actriz se descompuso tras los alegatos

Al finalizar la audiencia, Javier Baños, abogado de Prandi, habló con los medios y describió el momento que atravesó su clienta. “Fue tremendo, desgarrador, se quebró, salió, está llorando, salieron las amigas a contenerla, fue muy fuerte. Contardi se retiró a una sala contigua, ella dio sus últimas palabras muy sentidas”, relató.

Baños expresó su desacuerdo con la decisión de no ordenar la detención preventiva del acusado: “Hubiera preferido que se ordene la detención preventiva, pero son criterios. Julieta se descompuso, salieron las amigas, explotó, son 11 años de padecimientos más el calvario judicial”.

Cuándo se conocerá el veredicto del juicio de Julieta Prandi contra su exmarido

El juicio oral comenzó el miércoles en el primer piso del TOC N°2 de Campana, con los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar al frente. Este jueves, tras escuchar a los testigos propuestos por ambas partes, el tribunal resolvió rechazar la prisión preventiva solicitada por Baños, integrante del equipo legal de la denunciante que encabeza Fernando Burlando.

El letrado adelantó que la resolución se conocerá el miércoles a las 11 de la mañana y manifestó su expectativa: “Esperemos que termine el calvario de Julieta. Confío plenamente en la Justicia, confío que se haga justicia”.

