El exmarido de Julieta Prandi no podrá salir del país y piden 50 años de cárcel: cuándo habrá veredicto final

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana decidieron este viernes prohibir la salida del país a Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi, acusado de presuntos abusos sexuales contra la actriz y conductora. Tras los alegatos, el tribunal deberá analizar las pruebas presentadas y emitir su veredicto, que se dará a conocer el próximo miércoles.

La medida se tomó durante la jornada de alegatos del juicio, en la que el fiscal Cristian Fabio, a cargo de la acusación, solicitó una pena de 20 años de prisión y la detención inmediata del imputado. La querella, en tanto, pidió una condena de 50 años. Por su parte, la defensa de Contardi reclamó la nulidad de todo el proceso judicial.

La actriz se descompuso tras los alegatos Al finalizar la audiencia, Javier Baños, abogado de Prandi, habló con los medios y describió el momento que atravesó su clienta. “Fue tremendo, desgarrador, se quebró, salió, está llorando, salieron las amigas a contenerla, fue muy fuerte. Contardi se retiró a una sala contigua, ella dio sus últimas palabras muy sentidas”, relató.

Embed - EL ABOGADO DE JULIETA PRANDI PIDIÓ 50 AÑOS DE CÁRCEL PARA CONTARDI Baños expresó su desacuerdo con la decisión de no ordenar la detención preventiva del acusado: “Hubiera preferido que se ordene la detención preventiva, pero son criterios. Julieta se descompuso, salieron las amigas, explotó, son 11 años de padecimientos más el calvario judicial”.

Cuándo se conocerá el veredicto del juicio de Julieta Prandi contra su exmarido El juicio oral comenzó el miércoles en el primer piso del TOC N°2 de Campana, con los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar al frente. Este jueves, tras escuchar a los testigos propuestos por ambas partes, el tribunal resolvió rechazar la prisión preventiva solicitada por Baños, integrante del equipo legal de la denunciante que encabeza Fernando Burlando.