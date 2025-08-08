Julieta Prandi habló en la previa a los alegatos del juicio contra su ex: "Es un criminal, tiene que estar detenido"

La conductora se presentó este viernes en el Tribunal de Campana para presenciar los alegatos finales del juicio que enfrenta su ex pareja, Claudio Contardi, acusado de abuso sexual y violencia familiar.

Visiblemente conmocionada, Prandi fue contundente al referirse a su ex marido: “Contardi es un criminal. Tiene que estar detenido. Ya no tiene nada que perder y tiene gente muy oscura a su alrededor”, aseguró.

La conductora también hizo hincapié en las dificultades que atraviesan las víctimas en estos procesos judiciales: “Los victimarios tienen derechos, pero la víctima a veces ni siquiera denuncia por el costo físico y económico que dura años”. En ese marco, subrayó la necesidad de que los hechos tengan consecuencias judiciales: “Si no, lo que permitimos se repite”.

Sobre la posibilidad de que Contardi sea condenado pero quede en libertad, Prandi expresó su preocupación: "Quiero pensar que no es un escenario posible".

Este viernes se celebra la tercera jornada del juicio, en la que se desarrollarán los alegatos de cierre, una instancia clave donde las partes presentarán sus interpretaciones de los hechos y las pruebas aportadas, y solicitarán al Tribunal la pena correspondiente o el dictamen que consideren justo.