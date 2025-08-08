El pedido desesperado que Emanuel Ortega le hizo a la Justicia durante el juicio contra Claudio Contardi

El cantante y actual pareja de Julieta Prandi fue uno de los testigos del juicio. Luego de su testimonio hizo un pedido desesperado.

Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.

El miércoles pasado comenzó el juicio oral contra el empresario Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi que está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado y este viernes podría tener una resolución, conociéndose la condena que deberá cumplir.

Emanuel Ortega, la actual pareja de la modelo, fue uno de los testigos clave que declararon en la jornada del jueves y no dudó en hacerle un expreso pedido a la Justicia.

Al aire de Está pasando (TN), la cronista Ana Ortiz reveló que Ortega reveló varias cuestiones de la intimidad para dar cuenta del trauma de Prandi. "Él terminó hablándole al tribunal y pidiéndole medidas extremas de seguridad para Julieta Prandi y sus hijos", sostuvo. Y continuó: "Él dijo 'están frente a un criminal, si lo dejan irse libre, yo necesito que Julieta tenga medidas de seguridad'".

En este sentido, la cronista remarcó que desde la defensa de la modelo pidieron prisión preventiva para Contardi, pero que el juzgado lo rechazó por considerar que no hay peligro de fuga.

"En su lugar, le renovaron la perimetral. Y Emanuel Ortega les dijo 'ustedes tienen que tomar conciencia de que este hombre puede hacer cualquier cosa'", aseguró la cronista sobre la declaración del músico.