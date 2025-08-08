El pedido desesperado que Emanuel Ortega le hizo a la Justicia durante el juicio contra Claudio Contardi

El miércoles pasado comenzó el juicio oral contra el empresario Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi que está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado y este viernes podría tener una resolución, conociéndose la condena que deberá cumplir.
Emanuel Ortega, la actual pareja de la modelo, fue uno de los testigos clave que declararon en la jornada del jueves y no dudó en hacerle un expreso pedido a la Justicia.
Emanuel Ortega
Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.
Al aire de Está pasando (TN), la cronista Ana Ortiz reveló que Ortega reveló varias cuestiones de la intimidad para dar cuenta del trauma de Prandi. "Él terminó hablándole al tribunal y pidiéndole medidas extremas de seguridad para Julieta Prandi y sus hijos", sostuvo. Y continuó: "Él dijo 'están frente a un criminal, si lo dejan irse libre, yo necesito que Julieta tenga medidas de seguridad'".
En este sentido, la cronista remarcó que desde la defensa de la modelo pidieron prisión preventiva para Contardi, pero que el juzgado lo rechazó por considerar que no hay peligro de fuga.
"En su lugar, le renovaron la perimetral. Y Emanuel Ortega les dijo 'ustedes tienen que tomar conciencia de que este hombre puede hacer cualquier cosa'", aseguró la cronista sobre la declaración del músico.
Julieta Prandi habló durante el juicio que le inició a su exesposo
"No hay condena que valga por los años de vida que me robó", aseguró la modelo y conductora al llegar a tribunales al mediodía del jueves.
La actriz le respondió a Contardi, quien unos minutos antes había defendido su inocencia ante los medios. "No tengo ninguna intención de cruzármelo ni de escuchar su voz", agregó.
Emanuel Ortega
Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.
"Que pruebe que es inocente, que haga las pericias. Él terminó de condenarse cuando dijo 'nunca abusé de ella sin su consentimiento'", respondió.
Sobre el fallido que tuvo el empresario, aseguró: "Lo tomé como justicia divina, porque lo traicionó su inconsciente y lo celebro". Prandi anticipó que volverá a hablar en la etapa de alegatos finales, que se realizará este viernes por la mañana en los Tribunales de Campana.