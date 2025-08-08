8 de agosto de 2025 - 10:15

El pedido desesperado que Emanuel Ortega le hizo a la Justicia durante el juicio contra Claudio Contardi

El cantante y actual pareja de Julieta Prandi fue uno de los testigos del juicio. Luego de su testimonio hizo un pedido desesperado.

Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.

Al aire de Está pasando (TN), la cronista Ana Ortiz reveló que Ortega reveló varias cuestiones de la intimidad para dar cuenta del trauma de Prandi. "Él terminó hablándole al tribunal y pidiéndole medidas extremas de seguridad para Julieta Prandi y sus hijos", sostuvo. Y continuó: "Él dijo 'están frente a un criminal, si lo dejan irse libre, yo necesito que Julieta tenga medidas de seguridad'".

"En su lugar, le renovaron la perimetral. Y Emanuel Ortega les dijo 'ustedes tienen que tomar conciencia de que este hombre puede hacer cualquier cosa'", aseguró la cronista sobre la declaración del músico.

Julieta Prandi habló durante el juicio que le inició a su exesposo

"No hay condena que valga por los años de vida que me robó", aseguró la modelo y conductora al llegar a tribunales al mediodía del jueves.

La actriz le respondió a Contardi, quien unos minutos antes había defendido su inocencia ante los medios. "No tengo ninguna intención de cruzármelo ni de escuchar su voz", agregó.

"Que pruebe que es inocente, que haga las pericias. Él terminó de condenarse cuando dijo 'nunca abusé de ella sin su consentimiento'", respondió.

Sobre el fallido que tuvo el empresario, aseguró: "Lo tomé como justicia divina, porque lo traicionó su inconsciente y lo celebro". Prandi anticipó que volverá a hablar en la etapa de alegatos finales, que se realizará este viernes por la mañana en los Tribunales de Campana.

