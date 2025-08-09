Conductores ebrios detenidos en operativos de control en el Gran Mendoza

La Policía interceptó a conductores con altos niveles de alcohol en sangre. Secuestraron vehículos y retuvieron licencias.

En operativos de control realizados durante los últimos días en distintos sectores del Gran Mendoza, la Policía detuvo a cuatro conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol, con niveles de alcohol en sangre que superaban ampliamente lo permitido por la ley.

El primer caso ocurrió en Lavalle, frente a la terminal de ómnibus, en la intersección de Belgrano y San Martín. Allí, efectivos policiales interceptaron un Peugeot 306 gris conducido por un hombre de 37 años. El test de alcoholemia realizado por Policía Vial arrojó un resultado de 1,58 gramos por litro (g/l) de alcohol en sangre. Como consecuencia, el Juzgado Contravencional N°1 ordenó el secuestro del vehículo, la retención de la licencia y la constatación del domicilio del infractor.

En Guaymallén, durante un control vial llevado a cabo en la intersección de Acceso Este y Acceso Sur, fueron detenidos dos conductores por conducir en estado de ebriedad. Uno de ellos, un hombre de 36 años, manejaba una Toyota Hilux y registró un nivel de alcohol en sangre de 2,04 g/l. El otro, de 28 años, circulaba en un Chevrolet Agile con 2,01 g/l de alcohol. Ambos casos también fueron puestos a disposición del Juzgado Contravencional correspondiente.

Plantillas varias 1280 x 840 (20) Vehículos interceptados en operativos de control vial . Por último, en Luján de Cuyo, en la intersección de Manuel Ugarte y Juan José Paso, se detuvo a un hombre de 55 años que conducía un Volkswagen Vento. El control de alcoholemia indicó un nivel de 1,67 g/l, por lo que se dispuso el secuestro del vehículo y la retención de la licencia conforme a lo dispuesto por el Juzgado Contravencional de jurisdicción.

Estos operativos forman parte de un plan de seguridad vial orientado a prevenir siniestros de tránsito vinculados al consumo de alcohol.