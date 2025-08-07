7 de agosto de 2025 - 11:40

Atropelló a dos motociclistas, se fugó y se entregó: manejaba con 2,36 g/l de alcohol

Ocurrió anoche en Guaymallén. El resultado del test de alcoholemia dio 2,36 gramos por litro de sangre.

Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave accidente vial tuvo lugar durante la madrugada de este jueves en Guaymallén, cuando un conductor alcoholizado embistió a dos personas que circulaban en moto y luego se dio a la fuga.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 en la intersección de calles Celestino Argumedo y Benjamín Argumedo, y dejó a los motociclistas con heridas de consideración.

Según informaron el conductor de una Toyota Hilux, un joven de 25 años, circulaba por Celestino Argumedo hacia el este cuando chocó contra una moto Guerrero 110cc que transportaba a dos personas: un hombre de 30 años y otro de 25.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta huyó del lugar, pero quedó su chapa patente en la escena. Minutos más tarde, se presentó voluntariamente ante las autoridades e informó que había participado del siniestro. Al realizarle el dosaje de alcohol, el resultado fue de 2,36 gramos por litro de sangre, más del cuádruple del límite permitido. Fue trasladado a la Comisaría 9° y quedó a disposición de la Justicia.

Las víctimas fueron asistidas por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladadas al Hospital Central. El conductor de la moto sufrió politraumatismo de cráneo con corte en el cuero cabelludo, mientras que su acompañante presentó una fractura expuesta en la pierna derecha.

