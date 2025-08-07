Alarma en un barrio de Guaymallén: se incendiaron dos casas

Varias dotaciones de bomberos voluntarios de Guaymallén y el Cuartel Central trabajan en el barrio Grilli.

Un voraz incendio se desató esta mañana en el barrio Grilli de Guaymallén, afectando a dos viviendas ubicadas en la manzana B, casa 7. El siniestro generó una rápida intervención de los equipos de emergencia.

En el lugar trabaja personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, con el apoyo hídrico de la Municipalidad y refuerzos provenientes del Cuartel Central de Bomberos.

Hasta el momento no se reportaron víctimas, aunque se evalúan importantes daños materiales. Las causas del incendio aún no han sido confirmadas y serán motivo de investigación.

El operativo continúa en desarrollo y se recomienda evitar la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.