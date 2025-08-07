7 de agosto de 2025 - 08:22

Alarma en un barrio de Guaymallén: se incendiaron dos casas

Varias dotaciones de bomberos voluntarios de Guaymallén y el Cuartel Central trabajan en el barrio Grilli.

Un voraz incendio se desató esta mañana en el barrio Grilli de Guaymallén, afectando a dos viviendas

Un voraz incendio se desató esta mañana en el barrio Grilli de Guaymallén, afectando a dos viviendas

Foto:

Imagen ilustrativa
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un voraz incendio se desató esta mañana en el barrio Grilli de Guaymallén, afectando a dos viviendas ubicadas en la manzana B, casa 7. El siniestro generó una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Leé además

guaymallen sera sede del congreso de actividad fisica y deportes 2025

Guaymallén será sede del Congreso de Actividad Física y Deportes 2025

Por Redacción
Accidente de tránsito en Guaymallén. Imagen ilustrativa.

Guaymallén: se le desprendió una rueda del auto y terminó volcando en un zanjón

Por Redacción Policiales

En el lugar trabaja personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, con el apoyo hídrico de la Municipalidad y refuerzos provenientes del Cuartel Central de Bomberos.

Hasta el momento no se reportaron víctimas, aunque se evalúan importantes daños materiales. Las causas del incendio aún no han sido confirmadas y serán motivo de investigación.

El operativo continúa en desarrollo y se recomienda evitar la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

pescara: irrigacion le da poder y recursos a las inspecciones de cauce para controlar vuelcos clandestinos al canal

Pescara: Irrigación le da poder y recursos a las Inspecciones de Cauce para controlar vuelcos clandestinos al canal

Por Redacción
El piloto mendocino mantuvo la regularidad y tanto en las pruebas de entrenamientos como de clasificación se mantuvo siempre en el top 10. 

Turismo Nacional: El mendocino Julián Santero aguanta la presión y defiende la cima en Oberá

Por Sergio Faria
El sospechoso de haber abusado a una empleada de un hostel de Guaymallén fue detenido ayer. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Arrastró hasta su habitación a la empleada de un hostel y la abusó: lo detuvieron en un refugio para los "sin techo"

Por Redacción Policiales
Campaña “¿Puedes verme?” en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas.

"¿Puedes verme?": la campaña que hizo visible la trata de personas en pleno centro de Mendoza

Por Celeste Laciar