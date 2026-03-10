Guaymallén declaró la emergencia ambiental por el colapso del colector cloacal que afecta a tres distritos

El intendente de Guaymallén , Marcos Calvente , declaró este martes la emergencia ambiental y sanitaria en sectores de los distritos de El Sauce y Buena Nueva debido al colapso del colector cloacal ubicado sobre calle Tirasso , una situación que ha generado socavones y derrames de líquidos residuales en la zona.

La medida fue formalizada a través del Decreto Municipal 1068 , publicado en el Boletín Oficial provincial, y se enmarca en el expediente administrativo que documenta los problemas estructurales del sistema sanitario en ese sector del departamento.

Según se detalla en la norma, la infraestructura cloacal presenta un deterioro estructural que ha provocado reiterados colapsos en distintos puntos , afectando la calzada, los drenajes y el entorno urbano.

El colector es clave para el sistema sanitario local, ya que evacúa los líquidos residuales de las cuencas de Buena Nueva, Villa Nueva y Capilla del Rosario . En los primeros días de marzo se registraron nuevos colapsos de magnitud , lo que derivó en problemas sanitarios y ambientales para vecinos, comerciantes y usuarios del servicio en la zona.

El municipio indicó que actualmente se ejecuta una obra de renovación del colector Tirasso , destinada a resolver el problema estructural del sistema. Sin embargo, la intervención también genera impactos en la circulación vehicular y peatonal, debido a los desvíos necesarios para el avance de los trabajos.

El decreto establece que la emergencia se aplica en el área comprendida entre las vías del Ferrocarril General San Martín al sur, calle Profesor Mathus al norte, Antonelli al este y Nuestra Señora del Carmen al oeste, en los distritos de El Sauce y Buena Nueva.

La medida se mantendrá vigente durante el tiempo que demanden las obras y las acciones necesarias para la mitigación y remediación ambiental y sanitaria de los sectores afectados.

Además, el municipio encomendó a Aguas y Saneamiento Mendoza (AySaM) realizar el seguimiento de la situación sanitaria y adoptar medidas de control en caso de que continúen los episodios de colapso. También se dispuso notificar al Departamento General de Irrigación y a los ministerios provinciales de Ambiente y de Gobierno sobre el contenido del decreto.

La comuna fundamentó la decisión en las facultades previstas por la Ley Orgánica de Municipalidades, que habilitan al intendente a adoptar medidas para proteger la higiene pública, prevenir riesgos sanitarios y resguardar la salud de la población.

El decreto