6 de agosto de 2025 - 21:39

Luján de Cuyo: una ciclista falleció tras ser embestida por una camioneta

Vecinos advirtieron que conocen a la víctima, que aparentemente circulaba en estado de ebriedad. La Policía trabaja en el lugar del hecho.

Una ciclista falleció tras ser embestida por una camioneta en Luján de Cuyo.

Una ciclista falleció tras ser embestida por una camioneta en Luján de Cuyo.

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes
Por Redacción Policiales

Cerca de las 20 de este miércoles, un llamado al 911 alertó a la Policía de Mendoza por un siniestro vial en la Ruta Panamericana Km. 27, Luján de Cuyo. Al lugar se desplazó personal policial y constató el choque entre una camioneta Saveiro y una bicicleta.

Según dicta el parte de la Policía, la camioneta circulaba por RP 82 con dirección al oeste, al mando de Jorge Luis Gutiérrez (66). Al llegar a la altura del Km 27, la Saveiro colisionó desde atrás a una ciclista, que quedó inconsciente.

Vecinos señalaron a las autoridades que la mujer es conocida en la zona. También trascendió que la misma aparentemente circulaba en estado de ebriedad, ya que en el lugar de los hechos habría tirada una caja de vino.

Arribó a la escena personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) quien asistió a la mujer y constató el deceso. Se desplazó también al lugar personal de Policía Vial.

Trabaja ahora personal de Policía Científica, mientras se desplaza personal del Grupo TEN. Interviene el ayudante fiscal en Turno el Dr. Panelli Humberto.-

