9 de agosto de 2025 - 09:55

Las Heras: detuvieron a un joven que intentaba vender una moto robada

Efectivos recuperaron el rodado y detuvieron al sospechoso.

Un joven de 18 años quedó detenido en Las Heras tras el intento de vender una moto robada. 

Foto:

Policía Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 18 años fue detenido este viernes por la noche en Las Heras, luego de que intentara vender una moto robada a cambio de 400.000 pesos. El hecho ocurrió cerca de las 21.30 en la intersección de Lisandro Moyano y Balcarce, cuando un llamado al 911 alertó sobre el robo de una Honda Titán negra 150cc.

Según denunció la víctima, identificada como M.A.T., de 37 años, dejó el vehículo estacionado mientras ingresaba a una carnicería y, al salir, advirtió que ya no estaba.

Tras las primeras averiguaciones, efectivos de la Comisaría 36° obtuvieron información de que el rodado estaba siendo ofrecido a la venta en el barrio Santa Teresita. Con la intervención de la Unidad de Investigaciones Departamental (UID) y por orden de la fiscal de la Oficina Fiscal N°2, Dra. Vargas, se dispuso un operativo para dar con el sospechoso.

Fue así que el personal policial se trasladó al barrio Belgrano, donde lograron recuperar la moto sustraída y aprehender al joven, identificado como A.C., de 18 años.

El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal en la Subcomisaría Iriarte.

