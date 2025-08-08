Decomisan 420 kilos de carne en mal estado en un trozadero en Las Heras

La investigación busca frenar el abigeato y el comercio ilegal de carne, delitos que ponen en riesgo la salud pública y afectan a la economía local.

Decomisan 420 kilos de carne en mal estado en Las Heras en operativo contra el abigeato

En el marco del Plan Integral contra el Abigeato y el comercio ilegal de productos cárnicos, la Policía Rural de Mendoza, junto a personal de Bromatología de la Municipalidad de Las Heras, llevó adelante un operativo que culminó con el decomiso de 420 kilos de carne en mal estado.

El procedimiento se desarrolló en un trozadero del departamento de Las Heras, donde los inspectores constataron que la mercadería almacenada en dos freezers estaba fuera de la cadena de frío y presentaba deficiencias graves de higiene, lo que la hacía impropia para el consumo humano.

Tras la inspección, el ayudante fiscal de turno ordenó la identificación de la responsable del local y el decomiso inmediato de toda la carne. El cargamento fue trasladado a la Planta de Tratamiento de Residuos de Las Heras, ubicada sobre la Ruta Nacional 40, donde personal especializado procedió a su desnaturalización y destrucción bajo acta formal.

carne2 El cargamento fue trasladado a la Planta de Tratamiento de Residuos de Las Heras, ubicada sobre la Ruta Nacional 40 Prensa Gobierno de Mendoza Causa penal por riesgo a la salud pública El caso fue encuadrado en el artículo 201 del Código Penal, que establece sanciones para quienes pongan en peligro la salud pública mediante la elaboración, distribución o venta de alimentos en mal estado. Este tipo de infracción puede derivar en multas y penas de prisión, dependiendo de la gravedad del hecho.

Las autoridades remarcaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia provincial para combatir el abigeato y el comercio ilegal de carne, delitos que no solo afectan a la economía regional, sino que representan un riesgo sanitario para la población.