Decomisan 420 kilos de carne en mal estado en un trozadero en Las Heras

En el marco del Plan Integral contra el Abigeato y el comercio ilegal de productos cárnicos, la Policía Rural de Mendoza, junto a personal de Bromatología de la Municipalidad de Las Heras, llevó adelante un operativo que culminó con el decomiso de 420 kilos de carne en mal estado.
El procedimiento se desarrolló en un trozadero del departamento de Las Heras, donde los inspectores constataron que la mercadería almacenada en dos freezers estaba fuera de la cadena de frío y presentaba deficiencias graves de higiene, lo que la hacía impropia para el consumo humano.
Tras la inspección, el ayudante fiscal de turno ordenó la identificación de la responsable del local y el decomiso inmediato de toda la carne. El cargamento fue trasladado a la Planta de Tratamiento de Residuos de Las Heras, ubicada sobre la Ruta Nacional 40, donde personal especializado procedió a su desnaturalización y destrucción bajo acta formal.
carne2
El cargamento fue trasladado a la Planta de Tratamiento de Residuos de Las Heras, ubicada sobre la Ruta Nacional 40
Prensa Gobierno de Mendoza
Causa penal por riesgo a la salud pública
El caso fue encuadrado en el artículo 201 del Código Penal, que establece sanciones para quienes pongan en peligro la salud pública mediante la elaboración, distribución o venta de alimentos en mal estado. Este tipo de infracción puede derivar en multas y penas de prisión, dependiendo de la gravedad del hecho.
Las autoridades remarcaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia provincial para combatir el abigeato y el comercio ilegal de carne, delitos que no solo afectan a la economía regional, sino que representan un riesgo sanitario para la población.
El Plan Integral contra el Abigeato incluye controles en rutas, inspecciones en comercios y rastreo del origen de la carne, con el objetivo de garantizar que el producto que llega a los consumidores cumpla con las condiciones de salubridad y trazabilidad exigidas por la ley.