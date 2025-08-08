8 de agosto de 2025 - 19:35

Decomisan 420 kilos de carne en mal estado en un trozadero en Las Heras

La investigación busca frenar el abigeato y el comercio ilegal de carne, delitos que ponen en riesgo la salud pública y afectan a la economía local.

Decomisan 420 kilos de carne en mal estado en Las Heras en operativo contra el abigeato

Decomisan 420 kilos de carne en mal estado en Las Heras en operativo contra el abigeato

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En el marco del Plan Integral contra el Abigeato y el comercio ilegal de productos cárnicos, la Policía Rural de Mendoza, junto a personal de Bromatología de la Municipalidad de Las Heras, llevó adelante un operativo que culminó con el decomiso de 420 kilos de carne en mal estado.

Leé además

el exmarido de julieta prandi no podra salir del pais y piden 50 anos de carcel: cuando habra veredicto final

El exmarido de Julieta Prandi no podrá salir del país y piden 50 años de cárcel: cuándo habrá veredicto final

Por Redacción Policiales
Julieta Silva

Volvieron a otorgarle la prisión domiciliaria Julieta Silva y regresa con tobillera a su casa en San Rafael

Por Redacción Policiales

El procedimiento se desarrolló en un trozadero del departamento de Las Heras, donde los inspectores constataron que la mercadería almacenada en dos freezers estaba fuera de la cadena de frío y presentaba deficiencias graves de higiene, lo que la hacía impropia para el consumo humano.

Tras la inspección, el ayudante fiscal de turno ordenó la identificación de la responsable del local y el decomiso inmediato de toda la carne. El cargamento fue trasladado a la Planta de Tratamiento de Residuos de Las Heras, ubicada sobre la Ruta Nacional 40, donde personal especializado procedió a su desnaturalización y destrucción bajo acta formal.

carne2
El cargamento fue trasladado a la Planta de Tratamiento de Residuos de Las Heras, ubicada sobre la Ruta Nacional 40

El cargamento fue trasladado a la Planta de Tratamiento de Residuos de Las Heras, ubicada sobre la Ruta Nacional 40

Causa penal por riesgo a la salud pública

El caso fue encuadrado en el artículo 201 del Código Penal, que establece sanciones para quienes pongan en peligro la salud pública mediante la elaboración, distribución o venta de alimentos en mal estado. Este tipo de infracción puede derivar en multas y penas de prisión, dependiendo de la gravedad del hecho.

Las autoridades remarcaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia provincial para combatir el abigeato y el comercio ilegal de carne, delitos que no solo afectan a la economía regional, sino que representan un riesgo sanitario para la población.

El Plan Integral contra el Abigeato incluye controles en rutas, inspecciones en comercios y rastreo del origen de la carne, con el objetivo de garantizar que el producto que llega a los consumidores cumpla con las condiciones de salubridad y trazabilidad exigidas por la ley.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dos violentos asaltas en la vía publica marcaron una noche agitada en el Gran Mendoza. 

Motochorros sorprendieron a un chofer de aplicación que esperaba a una pasajera y le robaron $300 mil

Por Redacción Policiales
Violento asalto a un taxista: le robaron dinero, el celular y las llaves del auto

Violento asalto a un taxista: le robaron dinero, el celular y las llaves del auto

Por Redacción Policiales
Un conductor alcoholizado provocó un choque en cadena en Las Heras.

Un conductor alcoholizado provocó un choque en cadena en Las Heras

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa - Archivo / Los Andes.

Robo, pelea y asesinato en Las Heras: lo mataron a puñaladas en plena calle

Por Redacción Policiales