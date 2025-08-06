Un empresario millonario de Texas fue atacado por un búfalo del Cabo de 1.300 kilos que lo embistió a más de 50 km/h mientras participaba en una expedición.

Un millonario de Estados Unidos murió embestido por un búfalo durante un safari de caza en Sudáfrica

Un empresario millonario de 52 años perdió la vida el pasado domingo tras ser embestido por un búfalo del Cabo durante un safari de caza en Sudáfrica. El ataque ocurrió en la concesión Bambisana, ubicada en la provincia de Limpopo, cuando el millonario texano Asher Watkins participaba de una expedición organizada por la firma CV Safaris.

Watkins, reconocido comerciante de ranchos de lujo y director del Watkins Ranch Group, estaba acompañado por un cazador profesional de Estados Unidos y un guía local al momento del incidente. Según informaron medios internacionales, el grupo se encontraba rastreando al animal, que permanecía oculto en la vegetación, cuando el búfalo cargó inesperadamente a 56 km/h, impactando de forma letal al empresario.

El búfalo del Cabo, apodado "Muerte Negra", es responsable de numerosos ataques a cazadores cada año El búfalo del Cabo, apodado “Muerte Negra”, es responsable de numerosos ataques a cazadores cada año Web Safari fatal en Sudáfrica El búfalo del Cabo, conocido por su agresividad y apodado localmente como “Muerte Negra”, no había sido herido ni detectado antes del ataque. Estos animales pueden pesar hasta 1,5 toneladas y han sido responsables de numerosas muertes de cazadores en la región.

La noticia fue confirmada por Hans Vermaak, representante de CV Safaris, quien expresó su pesar por el fallecimiento y señaló que están en contacto con la familia. La madre, el hermano y el padrastro de Watkins estaban presentes en el lodge de lujo al momento de conocerse la tragedia.

La provincia de Limpopo ha registrado ataques similares en años recientes. Además, la muerte de Watkins ocurre en un contexto de creciente debate por la caza de animales protegidos, tras el reciente caso de "Blondie", un león abatido en Zimbabue en circunstancias polémicas.