Insólito anuncio de un zoológico en Dinamarca: piden "donaciones de mascotas para alimentar a sus felinos"

La decisión de un zoológico en Dinamarca dejó perplejos al mundo. A través de un anuncio insólito pidió la “donación de mascotas vivas para alimentar a sus depredadores” . El planteo, que generó una fuerte reacción en redes, fue calificado como parte de una acción para “imitar la cadena alimenticia natural” .

Según los responsables del Zoo de Aalborg, ubicado al norte del país, no se trata de una excentricidad, sino de una práctica habitual en la región, orientada a ofrecer a los carnívoros, como tigres o leones, una alimentación más realista y acorde a su comportamiento en la naturaleza.

En su publicación oficial en redes sociales, el zoológico solicitó de manera específica donaciones de pollos, conejos y cobayas vivos, a los que su personal especializado “practicaría la eutanasia de manera delicada” , informó EFE.

Además de estas mascotas de pequeño tamaño, se aceptarían también caballos vivos y, en ese caso, los propietarios de los equinos podrían beneficiarse de potenciales descuentos fiscales.

El centro detalla en su página de Facebook las condiciones requeridas en el caso de las donaciones de caballos, para lo que se requiere que el animal cuente con un pasaporte equino y que no haya sido sometido a un tratamiento por enfermedad en los 30 días previos a su entrega.

zoo de Aalborg, Dinamarca Dos cachorros de oso polar juegan con su madre en el zoo de Aalborg, Dinamarca, en una imagen de archivo. EFE/Henning Bagger

La polémica petición, que generó debate y llamó la atención de medios internacionales como la BBC o la CNN, busca, según indicó el zoo, “imitar la cadena alimenticia natural de los animales”.

En esta línea, argumenta que esas especies “constituyen una parte importante de la dieta de los depredadores”.

Según el mensaje del zoológico, los alimentos proporcionados de esta manera recuerdan “lo que supondría cazar de manera natural en la naturaleza”, algo que se ajusta especialmente al lince.

Una práctica “común” en Dinamarca

Pia Nielsen, subdirectora del zoo, señala en un comunicado que Aalborg lleva “muchos años” alimentando a sus animales carnívoros de esta manera. “Cuando se tienen carnívoros, es necesario suministrarles carne, preferiblemente con pelo, huesos, para proporcionarles una dieta lo más natural posible”, apunta.

Según Nielsen, “por ello, tiene sentido permitir que animales que han de ser sometidos a eutanasia por varios motivos sean empleados de esta manera”. “En Dinamarca, esta práctica es común, y muchos de nuestros invitados y socios aprecian la oportunidad de contribuir. El ganado que recibimos como donaciones son pollos, conejos, cobayas y caballos”, añade.